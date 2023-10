Venezia, Garda e Jesolo tra le mete italiane preferite dai lavoratori

Venezia, Garda e Jesolo sono tra le città italiane preferite dalle aziende per mandare in vacanza i propri dipendenti. Le tre località turistiche, infatti, sono rispettivamente sesta, ottava e decima nella top 10 delle città italiane scelte per le cosiddette "Colonie 4.0", cioè la soluzione innovativa scelta dalle aziende del Bel Paese per mandare in vacanza i propri dipendenti e le loro famiglie e permettere un rmeritato riposo dalle attività lavorative. Il cosiddetto welfare aziendale, infatti, è sempre più diffuso in Italia e sono sempre di più le aziende che lo propongono ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

I dati più recenti, raccolti dall'Osservatorio Tantosvago, confermano che la quota di imprese con livello elevato di welfare è massima (70,7% nel 2022 contro il 64,1% nel 2017) tra quelle con oltre 250 addetti e molto rilevante (66,8% contro il 59,8% nel 2017) nelle PMI che hanno tra 101 e 250 addetti. Il numero di imprese che registra un livello alto o molto alto di welfare è raddoppiato, passando dal 10,3% del 2016 al 24,7% del 2022. E le proiezioni per il 2024 confermano il trend.

Secondo le proiezioni per il 2024, a beneficiare di questi benefit saranno sempre più famiglie (18%), ma anche single (18%) e coppie (59%). Le mete più desiderate del 2024? Se nel mondo primeggiano Parigi, Londra e Barcellona, in Italia il podio è composto da Roma, Napoli e Riccione.

Ma anche il Veneto compare nella top 10 con ben tre località come Venezia, Garda e Jesolo.

La top 10 delle mete italiane più desiderate dagli italiani per le vacanze