La pizzeria Grigoris di Mestre è tra le migliori d'Italia. 41esima nella 50 Top Pizza 2022

A Mestre si mangia una delle pizze più buone d'Italia. A dirlo è la nuova guida Top 50 Pizza che, per la sue edizione 2022, inserisce la pizzeria mestrina Grigoris tra i posti dove mangiare le pizze più buone di tutto il territorio italiano. Il locale, situato in via Asseggiano 147 ha conquistato, grazie alla bontà della sua pizza e alla qualità dei suoi ingredienti, nonché l'originalità dei condimenti, un posto nella top 50 delle migliori pizzerie d'Italia classificandosi 41esima. Un grande riconoscimento per la pizzeria di Ruggero Ravagnan che, negli anni, si è saputa distinguere nel territorio del Veneziano diventando un punto di riferimento culinario per tutti. Gustosa, innovativa e dall'impasto studiato nel minimo dettaglio, la pizza di Grigoris è un'istituzione e la pizzeria è l'unica della provincia di Venezia entrata in classifica, un primato molto importante che rende, questo luogo, un vera eccellenza del territorio.

Grigoris, la descrizione nella 50 Top Pizza 2022

Quando un locale acquista notorietà, spesso se ne dimentica il perché. Grigoris rinfresca continuamente la memoria dei suoi affezionati estimatori, stimolandoli con proposte sempre nuove e specchio del suo talento. Una sicurezza nel panorama delle pizzerie. Al Grigoris non ci si ferma mai, tra nuove idee, ricerca e ingredienti sempre di alta gamma. I prodotti tipici di qualità si confermano la base di quanto viene proposto sulla tavola, sommato al lievito madre della base e il suo impasto. La pizza nasce da farine di grano italiano, con l’aggiunta del pomodoro San Marzano, del fiordilatte di Agerola, dell’olio extravergine di oliva italiano d’autore, del basilico e dell’origano selvatico freschi.

Qui la classifica completa delle migliori pizzerie d'Italia del 2022