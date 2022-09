I cognomi più diffusi a Venezia? Ecco quali sono

Venezia, città d'arte, storia, cultura, turismo ma quali sono i cognomi più diffusi in città? Qual sono i cognomi dei veneziani, quali i più comuni e quali i meno popolari? Se rispondere a questa domanda, su due piedi, non è sempre semplicissimo, a venirci incontro è Cognomix, il sito che analizza i cognomi più popolari in tutte le regioni, le province e i comuni d'Italia. Ma, tornando a Venezia, qual è il cognome più diffuso della città d'acqua? Scopriamolo insieme.

La classifica dei 20 cognomi più diffusi del comune di Venezia

1 Vianello 1947

2 Scarpa 1267

3 Rossi 1207

4 Zennaro 621

5 Costantini 551

6 Busetto 536

7 Ballarin 514

8 Trevisan 493

9 Tagliapietra 410

10 Este 323

11 Vio 314

12 Boscolo 308

13 Dalla 305

14 Molin 300

15 Semenzato 296

16 Favaretto 296

17 Fabris 281

18 Penzo 272

19 Pavan 270

20 Manente 263

La classifica dei 20 cognomi più diffusi della provincia di Venezia

1 Boscolo 3222

2 Vianello 2800

3 Rossi 2139

4 Scarpa 1924

5 Trevisan 1525

6 Carraro 1400

7 Zennaro 1152

8 Ballarin 1055

9 Tiozzo 1034

10 Pavan 986

11 Favaretto 961

12 Baldan 924

13 Penzo 921

14 Favaro 916

15 Costantini 908

16 Dalla 862

17 Moro 828

18 Chinellato 714

19 Busetto 712

20 Furlan 694