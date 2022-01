La storia delle due colonne rosa di Palazzo Ducale

Ci avete mai fatto caso? Due colonne del loggiato superiore di Palazzo Ducale sono rosa, mentre tutte le altre sono bianche. Sono realizzate in marmo rosso di Verona, così come la balaustra alla base, ma ad oggi non c'è una spiegazione certa del perché sia stato scelto di farle spiccare nel generale biancore dell'intero colonnato.

Due colonne rosa: cosa dice la leggenda

La leggenda vuole che il doge, in occasione delle cerimonie, prendesse posto proprio qui, da dove venivano anche annunciate le sentenze di morte, e in questo senso il rosa (o rosso) ricorderebbe il colore del sangue dei condannati. Come si legge in "Venezia insolita e segreta", edito da Edizioni Jonglez, spesso avveniva che il patibolo fosse collocato tra le due colonne della Piazzetta (San Marco), di fronte alla Torre dell’Orologio. In tal modo il condannato, una volta giunto il fatidico istante, poteva vedere l’ora esatta della sua fine.

Altre fonti adducono una spiegazione "artistica". Le due colonne rosate, infatti, sarebbero posizionate nel sito da cui, in antichità, partiva una scala che scendeva in piazza, prima che l'architetto Filippo Calendario, eseguisse i lavori di restauro di Palazzo Ducale nel XIV secolo.