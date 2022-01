Come fare il tampone rapido a casa (e dove acquistarlo online)

Farsi un tampone a casa è diventata un'attività quasi all'ordine del giorno. Con l'impennata dei contagi da Covid e la rapidità di trasmissione delle nuove varianti, accertarsi da subito che non si è contratto il Coronavirus è il primo dei pensieri degli italiani. Sono tantissime, infatti, le persone che ogni giorno si sottopongono autonomamente a un tampone rapido. Ma quali sono i migliori tamponi rapidi antigenici da acquistare online e quali sono i passaggi da effettuare per non commettere errori nella realizzazione del tampone fai-da-te? Scopriamoli insieme.

Cos'è e come funziona il tampone rapido

Il tampone rapido è un test di tipo antigenico che rivela, in quindici minuti, se si è contratto il Covid-19 oppure no. Questo esame rivela la presenza delle proteine virali del SARS-CoV-2 a partire dal muco nasale o della faringe. A differenza del tampone molecolare, il tampone rapido mostra fin da subito la presenza o meno di alcune componenti del virus, in particolare delle proteine Spike e Nucleocapside, che sono indicative dell'avvenuto contagio. Una differenza sostanziale tra tampone rapido e molecolare è, senza dubbio, il costo. Il rapido, infatti, ha un prezzo più contenuto che va dai 9 ai 12 euro ed è molto più veloce nel dare una risposta al paziente, bastano, infatti, solo 15 minuti di attesa. Una cosa a cui fare attenzione prima di acquistare un tampone rapido, però, è che presenti il marchio CE, che convalida l'effettivo rispetto delle normative vigenti stabilite dall'Unione Europea. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono i migliori tamponi rapidi da acquistare online e come farseli da soli in casa.

Dove acquistare il tampone rapido fai da te

Oltre che in farmacia e nei supermercati, è possibile acquistare i tamponi rapidi o antigenici fai da te anche online, così da poterli ricevere comodamente a casa senza dover uscire e affrontare lunghe code e attese e un ulteriore rischio di contagio. Il

test AndLucky SARS-Covid-19 è un tipo di tampone antigenico Certificato CE per la diagnosi del: un test rapido "fai da te" per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico del nucleocapside di SARS-CoV-2 in campioni di tampone umano nasale, orofaringeo e nasofaringeo.

Ogni test è composto da una banda di rilevazione dell'anticorpo monoclonale coronavirus anti-SARS (linea T) e da un anticorpo policlonale IgG di ratto anti-uomo sulla banda di controllo della qualità (linea C). Una volta prelevato il campione e inserito nel pozzetto, questo reagisce con gli anticorpi sopra citati per formare un complesso. La miscela viene assorbita, risale attraverso la membrana per azione capillare e interagisce con l'anticorpo monoclonale anti-SARS coronavirus di cui è rivestita la banda di rilevamento.

Se il campione contiene l'antigene SARS-CoV-2, la banda di rilevamento apparirà di colore violaceo-rosso che indica positività. In caso contrario, il risultato del test sarà negativo. La cassetta del test contiene anche una banda di controllo qualità C che apparirà di colore violaceo-rosso per tutti i test validi. Se la banda di controllo qualità C non viene visualizzata, il risultato del test non può considerarsi valido anche se dovesse visualizzarsi la banda di rilevamento. Il Test Antigenico AndLucky SARS-Covid-19 è disponibile sul sito di ShopToday in confezione da 20 pezzi, al prezzo di 7,00€ per singolo test e con spedizione gratuita.

Tampone rapido: come si usa

Vediamo quindi come utilizzare il tampone rapido AndLucky SARS-Covid-19.

1) Raccolta dei campioni:

Campione di tampone nasale:

Ottenere quanta più secrezione possibile. Inserire il tampone sterile in una narice. La punta del tampone deve essere inserita fino a 2,5 cm (1 pollice) dal bordo della narice. Roteare il tampone 5 volte lungo la mucosa all'interno della narice per garantire che sia il muco che le cellule vengano raccolti. Ripetere tale procedimento per l'altra narice così da garantire la raccolta della giusta quantità di campione da entrambe le cavità nasali (utilizzare lo stesso tampone).

Campione di tampone orofaringeo:

Ottenere quanta più secrezione possibile. Inserire il tampone sterile in gola dove è presente la maggior parte della secrezione ovvero nella mucosa della parete e delle tonsille. Strofinare delicatamente contro la mucosa della faringe e delle tonsille su ambo i lati e contro la parete della gola. Si prega di non toccare la lingua quando si rimuove il tampone

2) Trattamento dei campioni:

I campioni appena raccolti devono essere testati il prima possibile. È essenziale eseguire correttamente le procedure di raccolta e preparazione dei campioni.

3) Procedura per effettuare il test: