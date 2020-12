Come pulire le sneakers bianche e farle tornare come nuove

A chi non mai è capitato di avere il proprio paio di sneakers bianche in pelle preferite ingiallite con il tempo e piene di macchie dal troppo utilizzo? Dopotutto questa tipologia di scarpe è la più usata nella quotidianità sia dai ragazzi che dagli adulti e si sa, il tempo e l'uso costante di una scarpa, provocano usura, sporcizia e ingiallimento della pelle di questa. Come fare allora per pulire le proprie sneakers bianche in pelle e farle tornare come nuove? Non serve spendere soldi in prodotti specifici, ci si può affidare, con successo, al fai da te. Ecco allora qualche trucchetto infallibile e, attenzione, tutti i prodotti che ci servono per pulire le nostre scarpe preferite li abbiamo sicuramente già in casa, quindi, basta solo un po' di olio di gomito.

Gli infallibili metodi di pulizia

Latte detergente: Sì, avete capito bene, il latte detergente non serve solo a rimuovere la sporcizia dalla pelle del proprio viso ma anche dalla pelle delle nostre scarpe. Allora prendete dall'armadietto del bagno il latte vostro detergente o, prendete on prestito quello di vostra madre, vostra sorella o della vostra fidanzata, versatelo sulle scarpe e con un po' di ovatta o un dischetto struccante, applicatelo sulla pelle. Così, tutte le macchie superficiali spariranno e, inoltre, si tratta di un ottimo metodo preventivo che nutrirà la pelle delle scapre e la renderà anche più morbida. Funziona anche sulle borse o sui divani!

Bicarbonato: ma cosa non è in grado di fare questo prodotto infallibile? Costa solo pochi centesimi ed è un toccasana per la pulizia della casa, dei vestiti e, sì anche delle sneakers bianche sia in tela che in pelle. Basta creare una poltiglia con il bicarbonato e un po' di acqua, versarla sulla scarpa e strofinarla con un panno o uno spazzolino vecchio per raggiungere anche i punti più ostici.

Spugna magica: Sì, proprio la stessa spugna che si usa per eliminare le macchie dalle pareti è infallibile anche sulle scarpe bianche in pelle. Come si usa? Basta inumidirla e strofinarla sia sulla suola che sulla tomaia in pelle e le scarpe torneranno come nuove.