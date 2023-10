È il "Coming Out Day", la storia e perché si festeggia oggi

Oggi, 11 ottobre, è il Coming Out Day, la giornata in cui si festeggia l'importanza del coming out nella comunità Lgbt. Questa giornata è stata stabilita nel 1988 e da allora è diventata una ricorrenza fissa del calendario e indirizzata alla sensibilizzazione verso i diritti degli omosessuali. Ma qual è la storia di questa festa e perché cade proprio l'11 ottobre? Scopriamolo insieme.

La storia del Coming Out Day

Il Coming Out Day nasce negli Stati Uniti nel 1988, l'11 ottobre del 1988 e l'idea per questa ricorrenza arriva da uno psicologo del New Mexico, Robert Eichberg e un politico e attivista di Los Angeles, Jean O'Leary. La data dell'11 ottobre è stata scelta perché corrispondeva al primo anniversario della seconda marcia nazionale di Washington per i diritti Lgbt che si era tenuta proprio l'11 ottobre del 1987.

La prima festa, poi, c'è stata nella sede della National Gay Rights Advocates in California con la partecipazione di 18 stati americani e la seconda edizione di questa ricorrenza è avvenuta a Santa Fe, nel New Mexico con 21 stati partecipanti. Grazie alla risonanza mediatica, questa ricorrenza si è estesa sempre di più diventando, negli anni, un giorno di riferimento per tutta la comunità Lgbt.

Il Coming Out Day si celebra, oltre che negli Stati Uniti, anche in altri Paesi come l'Australia, il Canada, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, la Svizzera, la Germania, la Croazia, i Paesi Bassi e la Polonia.