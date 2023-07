Sono passati 34 anni dal concerto dei Pink Floyd a Venezia

Una data che rimarrà per sempre nella storia di Venezia, nel bene e nel male. Oggi, 34 anni fa, 15 luglio 1989, a Venezia, i Pink Floyd hanno dato spettacolo con un concerto sulle acque della laguna veneziana. Con un palco galleggiante in bacino San Marco, 200 mila spettatori distribuiti tra le rive e le imbarcazioni e un'atmosfera più unica che rara, la musica e il rock puro si impossessarono dell'intera città lagunare, regalando emozioni incredibili, ma anche qualche polemica.

Per i Pink Floyd si trattava della penultima performance della loro seconda tournée europea A momentary Lapse of Reason Tour e alla band venne proposta Venezia come tappa conclusiva del passaggio in Italia, in una data che apriva i festeggiamenti per il Redentore, la festa cittadina più sentita dai veneziani. Un concerto gratuito che attirò ragazze e ragazzi da tutta Italia e che venne trasmesso dalla Rai in mondovisione con circa 100 milioni di telespettatori in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a all'Unione Sovietica fino alle due Germanie, allora ancora divise. Ed era stata la stessa Rai a finanziare il mega evento con un miliardo di lire, mentre il rimanente fu pagato dagli stessi Pink Floyd.

Un evento dalle dimensioni e dalla portata incredibile, un pezzo di storia della musica, che si è impresso nella memoria di chiunque lo abbia seguito da vicino o da lontano. Il concerto fu al centro di un grande dibattito sociale e politico, nonché di polemiche sulla salvaguardia della città.

Ma chi c'era non può non ricordare ognuno di quei 90 minuti di puro rock, di quelle 14 canzoni suonate dai Pink Floyd a cui ha fatto eco la stessa laguna (un numero ridotto rispetto alla scaletta originale che ne prevedeva 23 a causa delle esigenze televisive, satellitari e della pubblicità) e l'emozione di assistere ai tradizionali fuochi d'artificio del Redentore che chiusero in grande uno dei concerti più incredibili della storia della musica in Italia.