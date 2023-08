Tre belle gite in bici da fare a Ferragosto a Venezia (e dintorni)

Cosa fare a Ferragosto? Sta per arrivare la tipica domanda che, ogni anno, assale gli italiani quando si avvicina la fatidica data del 15 di agosto. Ferragosto, infatti, è il giorno delle gite fuori porta e quale modo migliore di passare questa giornata se non alle prese con una piccola avventura in bicicletta? Se abitate a Venezia o dintorni e avete voglia di fare un piccolo viaggio in bici alla scoperta delle bellezze del veneziano (e dintorni) ecco qualche consiglio sui più bei percorsi in bici ideali per il giorno di Ferragosto.

Lio Piccolo in bici da Punta Sabbioni

Andate in motonave a Punta Sabbioni, prendete una bici a noleggio e lasciatevi incantare dal paesaggio lagunare di Lio Piccolo. Percorrere questo spazio a metà tra terra e acqua regalerà un'esperienza incredibile e ideale per gli amanti della natura e del bird watching. A Lio Piccolo, infatti, se si è fortunati, si possono avvistare tantissime specie di uccelli lagunari tra cui anche i fenicotteri. Tra paludi, strade sterrate, terreni aridi e canali, questo piccolo viaggio in bici alla scoperta della natura sarà una vera meraviglia.

Pellestrina in bici dal Lido di Venezia

Un altro percorso in bici molto affascinante alla scoperta della natura e anche del mare è quello che va dal Lido di Venezia a Pellestrina. Si parte dal Lido dove si possono noleggiare biciclette e partire per un viaggio, prima verso gli Alberoni e poi verso Pellestrina con una strepitosa vista su Venezia. Una volta arrivati all'estremità del Lido si potrà salire sul Ferryboat con la bici e proseguire, pedalando, per tutta l'isola di Pellestrina e per chi vuole anche fino a Chioggia.

Lago di Garda in bici da Peschiera (in direzione Garda)

E, infine, per chi ha voglia di spostarsi un po' di più dalla laguna veneziana basta prendere un treno fino a Peschiera del Garda, prendere a noleggio delle bici a due minuti a piedi dalla stazione e iniziare a pedalare in riva al Lago di Garda in direzione Garda. Il percorso, tra spiagge, natura, e piccoli borghi uno più bello dell'altro, sarà un vero incanto. Consiglio: portatevi il costume per fermarvi a fare un bagno in lago!