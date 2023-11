Come convivere con i gabbiani a Venezia, le regole da seguire

Venezia, si sa, oltre a essere la città delle gondole, dei canali, dei campi e campielli è anche la città dei gabbiani. Questa specie selvaggia, infatti, negli ultimi anni si è insediata sempre di più nel centro storico di Venezia diventando parte integrante della città e creando non pochi disagi ai turisti e ai residenti.

Per convivere al meglio con i gabbiani, però, il Comune di Venezia ha stilato una serie di regole da seguire, un vademecum creato in collaborazione tra Comune di Venezia, Veritas e Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e presentato a Ca' Farsetti alla presenza dell'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin, Riccardo Seccarello e Fabio Penzo per il Gruppo Veritas, Pierpaolo Campostrini e Francesca Coccon del Corila.

Dallo scorso mese di settembre, sui cestini portarifiuti del centro sono stati apposti adesivi che riportano alcune utili indicazioni (in italiano e inglese) relative ai gabbiani che suggeriscono a cittadini e turisti di non avvicinarsi a questi animali e non dare loro da mangiare. Gli adesivi sono stati affissi nei luoghi di maggior transito e dove è stata riscontrata la più alta presenza di gabbiani: l’area compresa tra piazzale Roma, il ponte della Costituzione e la stazione ferroviaria, Lista di Spagna, San Leonardo e Strada nuova, l'area marciana, Riva degli Schiavoni, Zattere e Giudecca. Adesivi simili sono da tempo collocati anche all’interno del cimitero di San Michele, dove alcuni gabbiani nidificano tra le tombe più isolate. Il primo passo di una campagna informativa che adesso si arrichisce del censimento sulla presenza dei volatili - circa 2000 quelli stanziali - e dei loro nidi: negli ultimi anni le coppie che nidificano sono salite da 200 a circa 550.

Dai prossimi giorni prenderà il via una campagna informativa con la distribuzione di volantini, anche in lingua inglese, che riportano alcune buone pratiche da adottare nelle zone più frequentate. Tra queste l'invito a non abbandonare rifiuti in strada, non dare da mangiare e non avvicinarsi ai gabbiani. Ed è proprio la ricerca del cibo il punto di contatto principale tra i gabbiani e le persone. Nel vademecum ci saranno inoltre suggerimenti per i residenti su alcune attenzioni da usare per evitare l'insediameto della specie sui palazzi, creando barriere strutturali e ricreando ambienti ostili alla nidificazione.

È possibile scaricare il vademecum al seguente link: https://www.gruppoveritas.it/ gabbiani-di-venezia.