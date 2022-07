5 cose da fare a Venezia per godersi al meglio l'estate

L'estate è una delle stagioni più vive e belle dell'anno. Il caldo, il mare, l'aria di vacanza. Le feste in spiaggia, le giornate più lunghe, le cene all'aperto e quella sensazione che ogni cosa sia più bella solo perché c'è il sole, si è abbronzati e sono finalmente arrivate le ferie. L'estate è uno dei momenti dell'anno più amati dagli italiani e, per chi ha la fortuna di trascorrerla in una città come Venezia, allora sono tantissime le attività per poter godere della città in uno dei momenti dell'anno dove dà il meglio di sé. Tra sagre, mare, feste e tanto divertimento, l'estate a Venezia può trasformarsi in un vero e proprio sogno. Ecco allora qualche consiglio su come trascorrerla nel migliore dei modi.

Una bicliclettata fino agli Alberoni

Iniziamo con un grande classico per i veneziani, una bella gita in bici al Lido di Venezia fino alla località degli Alberoni, l'estremità più meridionale dell'isola veneziana. Un percorso che permette di scoprire tutta la bellezza della laguna fino ad arrivare al punto in cui questa si congiunge con il mare. Basta noleggiare un bici una volta arrivati alla fermata del vaporetto di Santa Maria Elisabetta, al Lido, e percorrere tutta l'isola, in direzione Sud, fino ad arrivare alla sua punta più estrema dove vi accoglierà una splendida spiaggia incontaminata dove fermarsi per un bagno e un po' di relax sotto il sole prima di ripartire.

Una classica giornata di mare in capanna

Un altro must dell'estate veneziana è la classica giornata in capanna, cioè una giornata nelle spiagge del Lido dotate dei tipici camerini dove i veneziani sono soliti tenere ombrelloni, sdraio, tavolini, aciugamani e tutta l'attrezzatura per il mare. Che ne abbiate affittata una o che siate ospiti dei vostri amici, la giornata di mare in capanna vuol dire famiglia, cucina della nonna, grandi comitive e tanto divertimento in una location a metà tra privacy e luogo pubblico.

Una serata di cinema sotto le stelle in Campo San Polo

Un'altra attività magica da fare a Venezia d'estate è quella di vedersi un film sotto le stelle in Campo San Polo. Si tratta di un'esperienza suggestiva e magica che vi permetterà di vedere alcune delle più belle pellicole cinematografiche in uno dei campi più belli della città. La programmazione del cinema in Campo San Polo, quest'anno, partirà il 14 agosto ma, se non volete aspettare così tanto potete sempre andare in un altro dei tanti cinema all'aperto di Venezia come quello alla Serra dei Giardini, nel Sestiere di Castello, quello a Pellestrina o quello al Lido.

Una serata alla sagra di San Pietro di Castello

Estate a Venezia significa sagre. Sono tante, infatti, le feste tradizionali che si festeggiano nei diversi sestieri della città, prima tra tutte quella di San Pietro di Castello, una delle sagre più attese dai Veneziani che si festeggia dal 29 giugno al 3 luglio e che vede l'area davanti alla Basilica di San Pietro di Castello riempirsi di persone, palloncini, stand e musica. Tra concerti, stand gastronomici, mercatini e attività il divertimento è assicurato e partecipare sarà un modo per far parte di una tradizione locale e sentirsi un po' più "veneziani" anche se non lo si è.

Il pic-nic e i fuochi alla Festa del Redentore

Altro momento cruciale dell'estate Veneziana è la Festa del Redentore, anche nota come Festa famosissima che, tradizionalmene, si festeggia la terza domenica di luglio per ricordare la fine dell'epidemia di peste che ha colpito la città negli anni 1575-1577. In occasione di questo evento, che porta tantissime persona in città anche da fuori Venezia, si è soliti preparare pic-nic all'isola della Giudecca (dove è presente la Chiesa del Redentore) o in altri punti della città e aspettare l'arrivo della notte per ammirare gli splendidi fuochi d'artificio sull'acqua.