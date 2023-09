Venezia in un giorno: 3 cose da mangiare assolutamente

Avete un solo giorno a disposizione a Venezia e volete sfruttarlo al meglio da tutti i punti di vista? Oltre ai palazzi storici da ammirare, alle chiese da visitare, agli scorci più belli in cui scattare una foto per i social e a quell'atmosfera veneziana da godersi appieno c'è anche tanto altro da fare a Venezia in un giorno. Ebbene sì perché la città, oltre alla sua storia e alla sua arte, offre anche tantissime prelibatezze della cucina tradizionale veneziana. Ecco allora le 3 cose da assaggiare assolutamente in un giorno a Venezia.

La polentina con il baccalà mantecato

Iniziamo con il baccalà mantecato, uno dei fiori all'occhiello della cucina veneziana. Connubio perfetto tra gusto delicato e consistenza morbidissima, questa crema realizzata con baccalà montato, è una specialità che perdersi sarebbe un vero peccato. Da mangiare rigorosamente su una fettina di polenta grigliata o su un cicchetto, il tradizionale crostino di pane veneziano. Perfetto anche per chi non ama particolarmente il gusto del baccalà.

Le sarde in saor

E passiamo a un altro grande classico, le sarde in saor. Come perdersi questa specialità agrodolce che rappresenta la cucina veneziana nel mondo. Questo piatto, che si può trovare sia al ristorante, sia nelle osterie, sia nei bar come condimento dei cicchetti, è un'esplosione di gusto. Perfetto per chi ama i sapori agrodolci in quanto queste sarde fritte lasciate marinare in un composto di cipolle bianche, uvetta, pinoli e aceto sono un vero spettacolo.

Lo spritz (fatto bene)

E, infine, come potevamo non citare lo spritz, il classico aperitivo che nessuno sa fare meglio dei veneziani. C'è quello all'Aperol, quello al Campari o il misto (metà Aperol, metà Campari) ma il più tradizionale di tutti è quello al Select. Da accompagnare rigorosamente con un'oliva, una fettina di arancia o limone a seconda del liquore scelto e le immancabili patatine.