Cosa vedere a Venezia in un giorno (di diverso dal solito)

Si può visitare Venezia in un giorno? Sicuramente avere a disposizione solo 24 ore per girare nella città lagunare non è sufficiente, però, per chi dovesse avere solo poco tempo a disposizione per cogliere un minimo l'essenza di Venezia qualcosa si può fare e non per forza visitare solo i luoghi più acclamati della città come Piazza San Marco e il Ponte di Rialto.

Al di là della piazza principale di Venezia e del ponte più famoso della città ci sono tanti altri monumenti, luoghi, scorci altrettanto belli e affascinanti da vedere. Tra questi ecco tre chicche, poco note di Venezia da non perdersi anche se in città resterete per solo un giorno.

L'ospedale in Campo San Giovanni e Paolo

Uno dei campi più belli della città è senza dubbio quello di San Giovanni e Paolo che perdersi sarebbe un vero peccato perché offre una delle facciate più belle della città. Parliamo di quella dell'ospedale di Venezia che conserva ancora la sua facciata antica, a dir poco meravigliosa, che affianca la maestosa chiesa di San Giovanni e Paolo. Un piacere per gli occhi. Inoltre, una colonna sulla facciata dell'ospedale conserva ancora dei graffiti antichissimi, testimonianza ancora viva di un assassinio del XVI secolo.

La chiesa di San Pietro di Castello e la pietra bianca sul pavimento

Un'altra zona bellissima di Venezia è San Pietro di Castello dove, tra le affascinanti casette colorate, i canali e un'atmosfera unica si nasconde una chiesa tra le più belle della città. Inoltre proprio davanti a questa chiesa è conservata ancora oggi una pietra bianca che, in passato, indicava il luogo esatto dove si incontrava il potere temporale con quello spirituale, cioè il doge e il patriarca di Venezia. La cattedrale di Venezia fino al 1807 non era la basilica di San Marco ma la chiesa di San Pietro di Castello e questa pietra serviva come esempio di compromesso tra due istituzioni dell'epoca, il doge che così avrebbe evitato l'umiliazione di arrivare fino alla porta della chiesa e il patriarca che avrebbe di conseguenza evitato l'umiliazione di ricevere il doge sulla riva.

Il dipinto su tela più grande al mondo nella chiesa di San Pantalon

Un altro luogo da vedere assolutamente a Venezia è la chiesa di San Pantalon e non tanto per la bellezza della chiesa ma perché conserva uno dei dipinti su tela più grandi al mondo all'interno di una chiesa. Si tratta del "Martirio e la Gloria di San Pantaleone" creato dal maestro veneziano Giovanni Antonio Fumiani che regala a chiunque lo osservi un'esperienza emozionante.