Quanto costa partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia?

Sta per tornare al Lido di Venezia l'appuntamento con il cinema. Anche quest'anno, infatti, dal 30 agosto al 9 settembre 2023, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia porta tutto il meglio del cinema di tutto il mondo sull'isola veneziana. Tra anteprime, eventi, red carpet e tantissime emozioni da vivere davanti al grande schermo, Venezia torna a essere, per 10 giorni, la città della settima arte. Ma se non siete tra coloro che non hanno a disposizione un accredito per poter entrare nella cittadella del cinema del Lido di Venezia e avere, così, accesso gratuito alle anteprime dei film, quanto vi costerebbe partecipare al Festival di Venezia 2023? Scopriamolo insieme.

Quanto costa vedere un film alla Mostra del Cinema di Venezia?

Iniziamo con il dire che le tariffe per la Mostra del Cinema di Venezia cambiano a seconda degli orari delle proiezioni ma anche delle sale cinematografiche scelte. I biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal mese di agosto sul sito ufficiale della Biennale Cinema. I prezzi sono i seguenti:

Sala grande

€ 160 (intero). Abbonamento ore 17.00

€ 300 (intero) € 250 (ridotto*) ore 22.00

Platea

€ 500 (intero) € 425 (ridotto*). Abbonamento ore 19.30

€ 650 (intero) € 545 (ridotto*). Abbonamento ore 19.30 + 22.00

Galleria

€ 1600. Abbonamento ore 19.30

Sala Darsena

€ 80 (intero) € 70 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni Orizzonti ore 14.00 o 17.00

Palabiennale

€ 200 (intero) € 160 (ridotto*): doppia proiezione ore 20.00

Sala Giardino

€ 80 (intero) € 70 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni, ore 17.00 o 21.00

Sala Corinto

€ 40 (intero) € 30 (ridotto*).

Per tutte le fasce orarie

Sala Casinò

€ 40 (intero) € 30 (ridotto*).

ore 17.00

Sala Perla

€ 40 (intero) € 30 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni, ore 13.45 o 16.30

Sala Volpi

€ 30 (intero) € 25 (ridotto*).

Per le proiezioni ore 17.00

Tutti i tipi di riduzione

Avere accesso alla Mostra del Cinema di Venezia è possibile a prezzo ridotto per alcune categorie di persone. Le riduzioni, infatti, sono riservate agli under 26, agli over 60, a chi possiede la Biennale Card 2023 su presentazione di documentazione che attesti il diritto alla riduzione.

Quando inizia la Mostra del Cinema di Venezia e tutto ciò che c'è da sapere