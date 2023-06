La storia del cuore del Doge Erizzo nella Basilica di San Marco

La Basilica di San Marco è uno dei luoghi simbolo della città di Venezia. Imponente, maestosa, luogo religioso ma anche d'arte. Sono tante le piccole chicche che si possono vedere all'interno della Basilica dedicata al Santo patrono della città e tra i mosaici, le decorazioni in stile bizantino e le opere d'arte, entrare in questa chiesa veneziana è come immergersi in un viaggio nell'arte e nella bellezza. Ma tra i tanti elementi di questa basilica c'è anche il pavimento che è considerato un gioiellino fatto di mosaici e raffigurazioni simboliche meravigliose.

Ed è proprio il pavimento a nascondere il simbolo della storia d'amore tra il doge Francesco Erizzo e Venezia. Si tratta di un cuore presente su una piastra di marmo sul pavimento della chiesa che ha al suo interno un piccolo corno ducale e un riccio che indica, appunto, la dinastia degli Erizzo. Questa lastra di marmo è posta nel punto in cui è stato sepolto il cuore stesso di Francesco Erizzo che, secondo le sue volontà, voleva che il suo cuore, dopo morto, fosse sepolto in un'urna proprio all'interno della Basilica di San Marco per tramandare per sempre il suo attaccamento alla città e a questo luogo.

Chi era Francesco Erizzo

Francesco Erizzo fu doge di Venezia nel 1631 per ben cinque anni. Durante il suo dogado proclamò la fine della pestilenza e fu costruita la basilica votiva della Madonna della Salute. Fu proprio Erizzo, infatti, a incaricare Baldassare Longhena di costuire quella che poi sarebbe diventata una delle chiese più affascinanti e simboliche della città, la Salute.

Francesco Erizzo morì il 2 gennaio del 1646 ed è stato sepolto nella chiesa di San Martino, nel sestiere di Castello in un monumento molto sfarzoso che si era fatto costuire lui stesso. Il suo cuore, però, come scritto nel suo testamento, era destinato alla Basilica di San Marco per esprimere tutto il suo amore per la città.

"Il cuore alla Patria e che sia sotterrato in alcun angolo dell’altar maggiore della chiesa ducale di San Marco".