Perché a Venezia si dice "Descanta Bauchi"?

A Venezia, si sa, il dialetto è una vera e propria lingua usatissima non solo sagli anziani ma anche dai più giovani. Il dialetto veneziano, dopotutto, è diffusissimo in centro storico dove ascoltare frasi tipiche dialettali, anche tra le calli o in un bar, è molto più facile di quello che si possa pensare. Vera e propria essenza della città lagunare, e orgoglio dei suoi abitanti, il veneziano è un dialetto che, per chi non dovesse essere del posto, potrebbe risultare ostico e poco comprensibile ma per chi lo usa giorno per giorno è vera e propria musica. E tra i modi di dire più particolari, del veneziano, ce n'è uno che oggi vogliamo approfondire: "Descanta Bauchi".

Quante volte l'avrete sentito dire e cosa significa questa espressione in dialetto veneziano? Iniziamo con il dire che "Descanta Bauchi" è un'espressione che si utilizza per dire a qualcuno di darsi una svegliata. Baucco, infatti, in Veneto è utilizzato per indicare una persona un po' "stupida". Questo modo di dire, oltre a indicare una persona poco sveglia di per sé, si usa anche in quelle situazioni in cui accade un piccolo incidente per distrazione che si sarebbe potuto evitare con un po' più di concentrazione.

Quindi, la prossima volta che sentirete un veneziano dirvi "Descanta Bauchi" saprete che, forse, avete commesso qualche stupidaggine per pure distrazione e la prossima volta vi ricorderete di essere un po' più svegli e attenti del solito.