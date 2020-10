"Donna tornado di Jesolo" ai Soliti Ignoti su Rai 1: è la titolare della Fabbrica della Scienza

Monica Montellato, la titolare della Fabbrica della Scienza ha partecipato come concorrente dei Soliti Ignoti su Rai 1 ed è stata acclamata nonché ribattezzata dal pubblico come la "donna tornado di Jesolo". La sua partecipazione al programma nasce dalla singolarità della sua professione proprio grazie alla quale era stata selezionata da Endemol nel ruolo di 'figura nascosta' per partecipare ad una puntata del noto programma televisivo andata in onda giovedì 1 ottobre in prima serata su Rai 1.

Chi è Monica Montellato

Monica Montellato, 51 anni, è colei che “ti fa rivivere il tornado”. Trevigiana di nascita ma jesolana di adozione, gestisce infatti la mostra didattica e scientifica nei 1500 mq espositivi dello “Spazio Aquileia 123” che, nell'area delle calamità naturali, ospita appunto la 'sala del tornado' dove i visitatori possono sperimentare in sicurezza la violenza del vento. La manager jesolana, titolare anche del Tropicarium Park sempre a Jesolo, ha riscosso un grande successo sia per la sua simpatia che per l'originalità del suo lavoro tanto da essere ribattezzata "donna tornado di Jesolo" e ricevere numerosissimie visualizzazioni e commenti sui suoi profili social.

«Mi fermano per strada per autografi e selfie, sconosciuti mi salutano dalle auto, mi chiamano parenti lontani ed amici che non sentivo da tempo - scherza Montellato da giovedì - sui social del programma in tanti hanno chiesto dov'è la mostra in cui si può provare il tornado. Soliti Ignoti mi ha permesso di far conoscere l'offerta culturale di Jesolo e il particolare lavoro di regalare conoscenza ed emozioni al pubblico che frequenta le mostre che gestisco».

Il sito della Fabbrica della Scienza di Jesolo ha, inoltre, acquisito, proprio durante l'episodio dei Soliti Ingoti, un picco di visite del +111% facendo così conoscere a livello nazionale l'offerta culturale e scientifica del museo di Jesolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Certo - ha confermato Montellato durante la puntata del programma - creiamo delle esperienze per farle vivere alle famiglie e ai bambini per capire cosa succede realmente, ma anche perché vogliamo che la scienza sia un divertimento, quindi che tutti possano imparare divertendosi».