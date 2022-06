Dove mangiare l'hamburger più buono a Venezia

Baccalà mantecato, sarde in saor, fritole. Sono queste le pietanze che vengono subito in mente quando si pensa a Venezia. L'iconica città circondata dall'acqua offre tanto dal punto di vista culinario ma non solo piatti della tradizione. Tra le calli e i canali del centro storico, infatti, si può trovare anche dell'ottimo fast food e assaporare gustosissimi hamburger dal più tradizionale al più gourmet. Ecco allora i posti dove i migliori burger a Venezia centro storico se avete voglia di qualcosa di diverso dal solito.

L'hamburger perfetto del pub Bagatela a Cannaregio

Decisamente migliore hamburger della città. Quello del pub Bagatela in Fondamenta de le Capuzine è un hamburger equilibrato nel gusto, con un'ottima qualità di ingredienti, una variegata scelta di carni, salse fatte in casa e una grande cura nell'accostamento di gusti dai più tradizionali ai più innovativi. Il tutto all'interno di un piccolo e accogliente pub che fa un po' tornare indietro nel tempo. La particolarità di questo hamburger è che si può scegliere tra diverse tipologie di pane, da quello nero del black burger a quello tiger dalla fragranza unica e la dimensione non troppo grande e non troppo piccola dell'hamburger lascia un senso di sazietà perfetto che non appesantisce e fa venire voglia di mangiarne più di uno. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo.

Il mega hambuger di Morbido Croccante a Ruga Giuffa

Se avete voglia di un hamburger grande, godurioso e da asporto allora Morbido Croccante è il posto che fa per voi. Questo piccolo fast food offre una grande scelta di hamburger da sperimentare i diverse varianti e personalizzare in base ai propri gusti. Grande rapporto qualità prezzo e un punto a favore di questo locale è che fa anche delivery. Meglio di così!

Il gatoburger dell'Antico Gatoleto in Campo Santa Maria Nova

Se, invece, cercate un posticino più raffinato, un hamburger più gourmet da mangiare seduti al ristorante in uno dei campi più belli di Venezia allora il gatoburger dell'Antico Gatoleto è la scelta giusta per voi. La qualità di questo hambuger è innegabile e la location sia all'esterno che all'interno dà al tutto una magia in più.

L'hamburger top del Chiosco Chiringuito al Lido di Venezia

Ultimo nell'elenco ma non per importanza è l'hamburger del Chiosco Chiringuito sul Lungomare Guglielmo Marconi del Lido di Venezia. Per mangiarlo bisogna allontanarsi un po' dal centro storico per trasferirsi sull'isola dove i veneziani vanno al mare ma la strada vale decisamente la pena perché l'hamburger del Chiosco Chiringuito, posto molto noto e frequentato dai locals, è uno dei più buoni della città. La location è semplice ma bella per questo e il gusto degli hamburger eccezionale.