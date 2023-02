Siete single? Ecco le città dove è più facile trovare il fidanzato e una casa

Single di tutta Italia, questo articolo è per voi. Se pensate che nella vostra città il tasso di singletudine sia pari a zero allora forse dovreste iniziare a guardare altrove perché sembrerebbe proprio ci siano città dove trovare l'amore sia un po' più semplice, così come trovare una casa. Chi ce lo dice? Uno studio incrociato condotto da Immobiliare.it dove sono state calcolate una serie di variabili demografiche e abitative per individuare le 10 città italiane dove è più alta la possibilità di trovare un partner e un bilocale. Ma qual è quindi la città dove è più facile trovare l'amore e una casa? Su tutte spicca la città di Trieste, seguita da Genova e Torino.

In particolare, sono state prese in considerazione le città con la percentuale più elevata di persone sole* rispetto al totale della popolazione residente e tra queste sono state individuate quelle con un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale. È stata poi considerata la percentuale di bilocali accessibili dal cittadino medio monoreddito, ovvero quelli per cui l’eventuale rata mensile del mutuo non superi un terzo dello stipendio. Il Nord offre più chance per trovare un nido e qualcuno con cui condividerlo In generale la classifica premia le città del Nord Italia, le prime 5 infatti si collocano tutte in questa area geografica.

Dopo Trieste, Genova e Torino, infatti, al quarto posto c'è Padova seguita da Brescia che presenta la stessa percentuale di persone potenzialmente alla ricerca dell’amore ma un’accessibilità che sfiora il 60% dell’offerta in città. L’Emilia-Romagna raccoglie le prime due posizioni della parte bassa della classifica con le città di Parma e Reggio nell’Emilia. Qui può capitare di imbattersi nella persona della propria vita tra quel 20% non ancora accoppiato. E se a Reggio Emilia un residente può permettersi di scegliere tra ben il 65% dell’offerta di bilocali, a Parma è accessibile circa 1 su 2.

Seguono Perugia, Livorno e Prato.