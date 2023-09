La terribile storia del farmacista veneziano che uccise l'amante col mortaio

Sono tante le storie legate a Venezia, da quelle di fantasmi a quelle legate a grandi storie d'amore. Ma tra tutte ci sono anche storie di brutali omicidi tra cui una poco conosciuta che riguarda un farmacista veneziano che, nel '700, uccise la sua amante a colpi di mortaio. Ma facciamo un passo indietro.

Questa terribile storia ha luogo nel 1720. Ci troviamo nei pressi del ponte di Rialto e all'improvviso scompare una donna nel nulla. Si tratta di Maria Teresa Alberti e tutti quelli che la conoscevano iniziarono a insospettirsi per questa scomparsa decisamente inaspettata. Dopo alcuni giorni, visto che di Maria Teresa non c'era più traccia, il capo sestiere decise che era arrivato il momento di forzare la porta di casa della donna temendo di poterla trovare in casa senza vita. E così fu. Il corpo di Maria Teresa, infatti, fu trovato sul letto, senza vita, e pieno di ferite che, poi, hanno portato alla sua morte.

Ma chi aveva ridotto in quello stato Maria Teresa? Dopo qualche mese l'assassino fu identificato. Si trattava di un giovane farmacista, Domenico Rossi, che era diventato l'amante della donna e la visitava di notte e le portava dei medicinali da lui preparati per alleviare i suoi dolori legati all'età. Una notte, però, l'incontro tra i due finì male. Domenico, infatti, aveva premeditato l'omicidio di Maria Teresa colpendola con il suo mortaio da farmacista e tagliandole prima la gola con un taglierino e poi l'addome con una spada.

Il farmacista venne giustiziato per questo atroce delitto.