Federica Pellegrini: "Sono diventata una taglia 48" ma i fan la accusano di bodyshaming"

Federica Pellegrini è finita nel mirino degli haters per una frase (infelice) postata sul suo profilo Instagram dove si "lamenta" di avere raggiunto la taglia 48 a causa della gravidanza. La campionessa di Spinea, infatti, ha pubblicato due scatti allo specchio e come descrizione delle foto ha scritto: ""Volevo comunicarvi che è arrivato l'autunno e che oggi sono una taglia 48", parole accompagnate da una faccina disperata che sono state prese male da tutte le donne che, nella loro vita quotidiana, sono taglie 48 pur non essendo incinte.

"Quale sarebbe il problema di essere una taglia 48?" le scrive qualcuno sotto il post, "Ma per forza bisogna fare riferimento a peso e taglie" è, invece, l'opinione di qualcun altro e c'è chi arriva a parlare "Avrei evitato questa uscita fuori luogo".

A questo punto è intervenuta la stessa Federica, piuttosto irritata, per rispondere alle polemiche: "Ragazze, donne, per me potete portare la taglia che vi fa sentire meglio che sia una 38 o una 50. Per quanto mi riguarda ho solo voluto raccontare un mio cambiamento fisico visto che parto da una 40/42 e visto che con molta ironia sto cambiando taglia di jeans ogni due settimane, tutto qui. Cerchiamo di non vedere sempre il marcio n tutto e cerchiamo anche di prenderci un po' meno sul serio a volte, fa bene alla salute".

