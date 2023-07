Festa del Redentore: i migliori posti per vedere i fuochi

Manca pochissimo al ritorno di una delle feste più sentite dai veneziani: il Redentore che quest'anno cade sabato 15 luglio 2023. Anche quest'anno, come accade ormai dal 1577, ogni luglio a Venezia si festeggia la fine della pestilenza che la colpì negli anni tra il 1575 e il 1557 con la cosiddetta "notte famosissima". La Festa del Redentore, che attrae migliaia di persone dai veneziani ai turisti, ogni anno propone al pubblico i suoi tradizionali fuochi sull'acqua, un momento unico ed emozionante da ammirare sulla laguna veneziana che, all'imrpovviso, viene illuminata da scintille colorate. Ma qual è il luogo migliore dove ammirare i fuochi del Redentore? In quale punto della città sarebbe meglio mettersi per vedere i fuochi del Redentore? Scopriamolo insieme.

Ricordiamo che per assistere allo spettacolo pirotecnico, sia da terra sia dalla barca, è obbligatorio prenotare il proprio posto online, in quanto l’accesso sarà contingentato.

Dalla Giudecca

Un vero e proprio classico è vedere i fuochi del Redentore dall'isola della Giudecca. Si tratta del posto più tradizionale, nonché il luogo dove c'è la Chiesa del Redentore eretta come ex voto per la fine della pestilenza e luogo di culto in questa festa che permetterà una visione completa e davvero caratteristica dei fuochi del Redentore tra tavole da pic-nic, i classici addobbi del redentore, bancarelle e tanto cibo.

Da Sant'Elena

Se, invece, volete stare un po' più tranquilli, o perlomeno avere più spazio per muovervi, potrete scegliere di passare la serata del Redentore alla pineta di Sant'Elena e vedere i fuochi direttamente da lì. E se il pro è avere più spazio e poter preparare un pic-nic in pieno stile Redentore, il contro è che da Sant'Elena la visuale è un po' più distante quindi i fuochi non potranno essere visti proprio da vicino.

Dalle Zattere

Un altro punto molto bello per vedere i fuochi con lo sfondo di tutta Venezia sono le Zattere che si affacciano proprio sull'isola della Giudecca dove si trova la Chiesa del Redentore e luogo che ospita il ponte votivo del Redentore. Si tratta di uno dei punti strategici per ammirare lo spettacolo dei fuochi del Redentore proprio per la sua posizione da cui si riesce a vedere tutta l'isola della Giudecca.

Da Riva degli Schiavoni

Un altro punto molto caratteristico per poter ammirare i fuochi del Redentore è la Riva degli Schiavoni. Da qui si potrà avere una visuale privilegiata sul bacino di San Marco che sarà illuminato dai fuochi.