Festa dell'immacolata, la storia e perché cade l'8 dicembre

Ogni 8 dicembre festeggiamo l'immacolata concezione, una festività che ha origine nella tradizione cristiana e che, ancora oggi, è parte integrante del costume degli italiani. Un giorno speciale che dà il via, ufficialmente, alle festività natalizie in quanto per traidzione, proprio l'8 dicembre, si fa l'albero di Natale. Ma come mai l'8 dicembre è il giorno dell'immacolata concezione e qual è il significato di questa giornta a livello religioso? Scopriamolo insieme.

Immacolata concezione, la storia e le origini della festa

Per immacolata concezione si intende non il concepimento di Gesù ma quello di Maria. Secondo la tradizione cristiana, infatti, Maria è stata concepita senza peccato originale nel grembo di Sant'Anna proprio nel giorno dell'8 dicembre e questa giornata fa parte anche dei festeggiamenti religiosi in Oriente fin dal VI secolo.

Ma come e quando questa festività è arrivata anche in Occidente? Le radici dell'immacolata concezione risalgono al 1854 con la bolla di Papa Pio IX «Ineffabilis Deus», che ha istituito questa festa rendendola ufficiale. Da quel momento, infatti, la chiesa cattolica ha iniziato a festeggiare l'immacolata concezione ogni 8 dicembre.

Inoltre, a conferma del dogma, nel 1858, a Lourdes, la 14enne Bernadette Soubirous riferì di aver visto in una grotta una "signora giovane" che alzò gli occhi al cielo, unì le mani in preghiare e disse: “Io sono l'Immacolata Concezione”.