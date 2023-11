Perché l'11 novembre si festeggia San Martino?

La Festa di San Martino cade ogni 11 novembre ed è una delle celebrazioni popolari più amate da grandi e piccini, soprattutto a Venezia dove questa festa è particolarmente sentita. Ma perché si festeggia San Martino proprio in questo giorno di novembre e qual è la storia di questo santo ricordato con l'iconografia di un guerriero a cavallo con spada e un mantello tagliato a metà? Scopriamolo insieme.

Chi è Martino festaggiato l'11 novembre?

Nato in Ungheria intorno al 316-17, Martino era il figlio di un tribuno della legione romana nella Pannonia, l'odierna pianura ungheres. Dietro il suo nome c'è un motivo ben preciso, quello di rievocare il dio della guerra, Marte in modo che potesse influenzare il suo animo da guerriero. L'infanzia di Martino fu vissuta a Pavia, dove suo padre era stato costretto a trasferirsi per ragioni miliari e a soli 15 anni, questo ragazzo entrò nell'esercito diventando prestissimo responsabile della sorveglianza notturna dei posti di guardia nella città di Amiens in Gallia. Ed è proprio durante una di queste ronde notturne che quel ragazzo della Pannonia fu protagonista di una vicenda che gli cambiò la vita per sempre trasformandolo in un santo.

L'episodio del mantello tagliato di San Martino

Tutto accadde una notte quando Martino, mentre era a cavallo, incontrò un uomo che mendicava seminudo per strada. Vedendolo in difficoltà per il freddo, Martino decise di tagliare in due il uso mantello con la spada e dare una parte al pover'uomo infreddolito. Dopo questo atto di generosità, venne in sogno a Martino Gesù che indossava una metà del suo mantello, proprio quella che aveva dato al mendicante e che diceva ai suoi angeli che un soldato dell'esercito romano, che neanche era battezzato, lo aveva vestito. Svegliatosi di soprassalto, Martino vide il suo mantello integro e da quel giorno diventò una reliquia. Martino fu molto colpito da questo sogno al punto che la Pasqua successiva decise di battezzarsi diventando cristiano. A 40 anni lasciò la carriera militare e dedicò il resto della sua vita alla fede. Dopo essere stato anche eremita e monaco, Martino fondò un monastero diventando vescovo di Tours.

Martino morì l'8 novembre del 397 a Candes-Saint-Martin e, oggi viene festeggiato l'11 novembre, proprio nel giorno del suo funerale.