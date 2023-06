La leggenda della fonte di San Sebastiano a Venezia

Tra le tante leggende legate alla città di Venezia ce n'è una che ha come protagonista San Sebastiano. Avete mai sentito parlare della fonte di San Sebastiano all'isola della Giudecca? Se no, questo è l'articolo giusto per scoprire una nuova curiosità veneziana.

La leggenda della fonte miracolosa di San Sebastiano nasce nel XV secolo, e nello specifico nel 1464 quando Venezia era dilaniata dalla peste che uccise, all'epoca, migliaia di persone senza risparmiare nessuno. Questa malattia contagiosissima arrivò anche alla Giudecca, all'interno del monastero della Santa Croce e colpì 4 monache, uccidendole.

Perché a Venezia si dice: "Ti xe un mona?"

Un giorno, arrivò al convento un cavaliere sconosciuto al quale la portinaia del convento diede una tazza di acqua per generosità. L'uomo, colpito da questo gesto gentile, disse alla donna che doveva avere fede perché da quel giorno nessun'altra suora sarebbe morta per peste. Quell'uomo era San Sebastiano, protettore contro la peste, e la fonte da dove la suora aveva preso l'acqua da dare a San Sebastiano venne subito considerata miracolosa in quanto da quel momento, il monastero della Giudecca fu immune alla peste che colpì la città intera e nessun'altra suora morì per quella terribile malattia.

Quando la peste tornò a colpire Venezia nel 1575, in tantissimi vollero andare alla fonte di San Sebastiano alla Giudecca per bere l'acqua, considerata miracolosa. Per permettere a tutti di poter bere quell'acqua fu perfino abbattuto un muro e costruito un passaggio per l'acqua dal pozzo verso l'esterno con una tubatura.

Si narra anche che il pozzo di San Sebastiano non si essiccò mai.