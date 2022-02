Dove mangiare le fritole più buone di Venezia

Alla crema o allo zabaione, veneziane o al pistacchio. C'è chi le preferisce con l'uvetta e chi senza, chi ritiene che le originali siano solo quelle senza ripieno e chi, di quel ripieno, non può proprio farne a meno. Sono le frittelle di Carnevale, in veneziano fritole, il tradizionale dolce tipico di questo speciale periodo dell'anno che dà ancora più dolcezza ai giorni in cui Venezia si veste di colori, maschere, coriandoli e feste nei campi. Le si trovano in tutte le pasticcerie della città, le si riconosce subito dalla forma rotonda e dal fatto che le vetrine delle botteghe iniziano a riempirsi di tutte le versioni possibili di questo dolce che è amato e richiestissimo da tutti, veneziani e non.

Ma quali sono le più buone fritole di Venezia? I gusti sono sempre soggettivi ma noi vogliamo proporvi un tour tra le pasticcerie veneziane che propogono le versioni più gustose, particolari e classiche di questo amatissimo dolce di Carnevale.

Le fritole di Tonolo

Le fritoe di Tonolo le conoscono tutti. Questa pasticceria, in calle S. Pantalon, infatti, è una delle tappe imperdibili di qualsiasi tour gastronomico da fare nella città lagunare. È talmente gettonata questa pasticceria che bisogna, quasi sempre, mettersi in fila per entrare soprattutto durante il periodo di Carnevale dove la richiesta di frittelle è altissima. Le frittelle di Tonolo sono ottime, senza uvetta le farcite, di giuste dimensioni, fritte alla perfezione e talmente gustose da non poter rinunciare a un secondo assaggio.

Le fritole di Marchini

Se bisogna parlare delle più buone fritoe di Venezia non si può non considerare quelle della pasticceria Marchini in campo San Luca. Tondissime, fritte alla perfezione e con una crema da leccarsi i baffi. Per chi vuole c'è anche la versione allo zabaione e le classiche veneziane. Queste fritoe, inoltre, non hanno l'uvetta nella loro versione ripiena quindi sono ottime per chi non ama particolarmente questa tipologia di frutta secca (che, però, la ricetta originale vuole).

Le fritole di Italo Didovich

Spostiamoci in Campo Santa Marina, in una delle migliori pasticcerie della città da visitare tutto l'anno. A Carnevale, la pasticceria Italo Didovich di Venezia si colora di fritole di tutti i tipi dalle ripiene alle classiche veneziane. Un gusto inconfondibile, una dimensione giusta e giusta anche la quantità di uvetta nell'impasto.

Le fritole di Chiusso

Chiusso è una delle migliori pasticcerie a Venezia in generale. Un vero e proprio punto di riferimento in città in fatto di dolci di qualsiasi stagione dalla fugassa di Pasqua alla torta mimosa della Festa della Donna. Chiusso, però, è la tappa ideale anche quando si è alla ricerca di un'ottima fritella di Carnevale. C'è la veneziana, la ripiena alla crema pasticcera e anche quella allo zabaione e ognuna di queste non vi deluderà.

Le fritole di Rizzo

Infine, chiudiamo questo tour veneziano tra le migliore fritole con uno dei colossi di Venezia in fatto di pasticceria, Rizzo. Questa bottega propone frittelle in qualsiasi variante da quella con la Nutella a quella con la crema, dalla ripiena allo zabaione a quella con la mela da scegliere in base ai propri gusti. Cavallo di battaglia, però, è la veneziana, grande, con una quantità giusta di uvetta e super morbida.