Come saranno i fuochi del Redentore 2022? Rivelato il tema e la durata

Domani sera tutti con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico della Festa del Redentore che colorerà di magia la laguna di Venezia. Giochi di luci, colori sgargianti e forme disegnate nel cielo regaleranno al Bacino di San Marco e alla città intera un'atmosfera unica. Ma come saranno, quest'anno, gli attesissimi fuochi d'artificio della Festa del Redentore che, da 445 anni, attraggono in laguna milioni di persone da tutta Italia e da tutto il mondo? Scopriamolo insieme.

Redentore 2022: ecco come dobbiamo aspettarci dai fuochi d'artificio

I fuochi del Redentore 2022 saranno un tributo alla bellezza di Venezia e ai suoi colori. Lo spettacolo, renderà quindi omaggio alla città lagunare e alle sfumature che caratterizzano il suo paesaggio tra terra e acqua dall'alba al tramonto. Protagoista sarà quindi il colore, dal rosso acceso delle case e dei tramonti di Venezia al verde intenso delle acque della laguna, fino a passare per l’azzurro degli affreschi di Tiepolo che adornano i più bei palazzi cittadini e ancora l’oro dei preziosissimi mosaici di San Marco. Non mancherà anche l’argento dei ferri delle gondole, il blu intenso dell’orologio di Piazza San Marco, il bianco delle colonne di marmo che sorreggono palazzi e chiese per un grande arcobaleno di colori.

Sarano 6.500 gli artifici sparati, pari a 2.500 kg di materiale esplodente, montati su 5 grandi zattere per i grandi calibri e 25 pontoni per quelli più piccoli. In totale, il fronte dei fuochi è lungo 400 metri ed è dotato di un sistema di accensione radiocomandato composto da oltre 250 unità. Lo spettacolo, promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela Spa, vedrà coinvolti 30 addetti tra pirotecnici dell’azienda Parente Fireworks di Melara di Rovigo e ormeggiatori professionisti.

A che ora iniziano i fuochi e quanto dureranno

Lo spettacolo pirotecnico del Redentore 2022 inizierà allo scoccare dele 23.30 di sabato 16 luglio e durerà circa 40 minuti.