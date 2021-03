Oggi è il Gelato Day: al via la 9° edizione della ricorrenza nata per promuovere l'arte gelatiera

Oggi inizia ufficialmente la stagione del gelato. Il 24 marzo, infatti, ormai da nove anni, è la Giornata Europea del Gelato Artigianale, anche detta Gelato Day. Si tratta dell'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento, nata per promuovere l'arte gelatiera. Anche se non sarà possibile recarsi in gelateria per gustare il proprio cono o coppetta di gelato preferito, lo si potrà fare da casa concedendosi questo sfizio in occasione del Gelato Day 2021.

Gelato e pandemia: boom di delivery

Il 2020 non è stato un anno facile, neanche per i gelatieri, filiera che ha dovuto reinventarsi per arrivare lo stesso nelle case degli italiani. Il delivery, così, è diventato il grande protagonista del gelato artigianale e lo sarà soprattutto nella Giornata Europea del Gelato 2021 grazie a Deliveroo. La piattaforma leader del food delivery online, infatti, ha avuto negli ultimi mesi una vera e propria impennata del delivery nel nostro Paese e dall'ultimo report dell'Osservatorio "Gelato-Delivery", nel 2020 c'è stata una crescita del 113% rispetto al 2019, non soltanto nei mesi più caldi, ma anche fuori stagione: il boom di ordini si è riscontrato infatti tra settembre e novembre 2020. Un dato che non sorprende, se si considera che moltissime gelaterie si sono affidate al servizio di delivery, con una crescita del +60% rispetto allo scorso anno.

Il gusto dell'anno? Il Mantecado

La novità di quest'anno in quanto a gelato è il "Mantecado": il gusto dell'anno scelto dalla Spagna e caratterizzato da una crema antica alla vaniglia, variegata con salsa d'arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente, proposto nella sua ricetta originale o nelle creative varianti dei mastri gelatieri in tutta Italia che aderiscono al Gelato Day.

Qualche esempio? Dalla provincia di Salerno si preparerà il Mantecado utilizzando il latte di bufala, a Santa Maria di Castellabate si realizzerà una torta semifreddo al Mantecado e delle praline di gelato Mantecado coperte di cioccolato fondente. Un'altra variante è quella ideata da Candida Pelizzoli dell'associazione Maestri della Gelateria Italiana che, al gelato Mantecado nella sua ricetta originale, affiancherà anche una versione calda.

Il Gelato Day 2021 sui social

Tra le novità del 2021 c'è un nuovo canale YouTube del Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram. Saranno tanti i video realizzati dai mastri gelatieri da tutta Europa, che stanno partecipando al video contest indetto da Artglace per guadagnarsi un posto per partecipare alle celebrazioni della decima Giornata Europea del Gelato Artigianale al Parlamento Europeo nel 2022.