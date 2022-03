Oggi è il Gelato Day: al via la 10ª edizione della ricorrenza nata per promuovere l'arte gelatiera

Fresco, goloso, un vero e propio must-have delle stagioni calde. Stiamo parlando del gelato, uno degli alimenti più consumati e amati dalle persone di tutto il mondo. Oggi, inizia ufficialmente la sua stagione e, come ogni 24 marzo, ormai da dieci anni, viene celebrato in quella che è definita la Giornata europea del gelato artigianale, anche detta Gelato Day. Si tratta dell'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento, nata per promuovere l'arte gelatiera e diffondere la cultura e la tradizione del gelato in tutto il mondo.

Il gusto dell'anno? Dolce sinfonia

Ogni anno, in occasione del Gelato Day viene scelto un gusto specifico per celebrare questa speciale giornata. Il gusto scelto per la decima edizione di questa ricorrenza è chiamato “Dolce Sinfonia” e si tratta di una variante del gelato a base cioccolato e nocciola.

Contest Gelato Day 2022

In occasione del 10° anniversario della Giornata europea del gelato artigianale (Gelato Day), Artglace organizza un concorso tra gelatieri europei con la doppia finalità di promuovere, attraverso un breve video di 90 secondi, "Dolce Sinfonia", il gusto ufficiale del 2022, e allo stesso tempo mostrare la volontà di rimanere uniti, nonostante le difficoltà del momento, per celebrare il Gelato Day. Le gelaterie di tutta Italia potranno aprire le porte dei loro laboratori per far vedere a tutti la propria preparazione del gusto dell'anno 2022 e la storia della propria gelateria tra famiglia, tradizioni e gusto.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i gelatieri europei e prevede due selezioni: la prima fino al 14 marzo, la seconda dal 15 marzo al 30 settembre. I video inviati saranno valutati da una giuria di esperti che voterà originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo, estetica e decorazione della vaschetta. Per ognuna delle due selezioni, verrà decretato un video “vincitore”, a cui se ne aggiungerà un terzo selezionato in base al punteggio conseguito nella classifica generale.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.gelato-day.it/torna-il-video-contest-del-gelato-day-che-apre-le-porte-dei-laboratori-artigiani-di-tutta-europa/