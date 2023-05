Oggi è la Giornata mondiale delle api, la storia e perché vanno preservate

Oggi, 20 maggio 2023, è la Giornata mondiale delle api, il giorno dedicato a questi insetti importantissimi e a rischio di estinzione che andrebbero preservati e protetti. Le api, infatti, sono impollinatori, così come le farfalle, i pipistrelli e i colibrì e danno modo a molte piante e alle colture di riprodursi. Ma perché proprio oggi si celebrano le api e cosa le rende degli animali da proteggere a ogni costo? Scopriamolo insieme.

Perché oggi è la giornata mondiale delle api?

A scegliere il 20 maggio come giorno dedicato alla celebrazione delle api è stata l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, il 18 ottobre del 2017, ha stabilito questa ricorrenza a livello internazionale. E quella del 20 maggio non è una data casuale. Questo giorno, infatti, coincide con la nascita di Anton Jansa, lo sloveno che fu il pioniere delle tecniche moderne dell'apicoltura.

Perché le api sono così importanti?

Sia le api che le farfalle sono animali importantissimi che hanno una fortissima influenza nella riproduzione delle piante e di conseguenza nello sviluppo di frutta e verdura di qualità che dipendono proprio da questi impollinatori. Le api, inoltre, sono sempre più in via d'estinzione a causa dell'uomo e del suo impatto sulla natura a causa dell'uso di pesticidi e altre sostanze nocive per questi insetti.