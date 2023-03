Oggi è la giornata mondiale della felicità, ecco dove si vive più felici

Oggi, 20 marzo, si celebra la Giornata mondiale della felicità, un giorno all'anno dedicato al sentimento più alto e ambito dalle persone. Questa ricorrenza, che cade proprio nel giorno dell'equinozio di Primavera, ha avuto inizio nel 2013 e si tratta di una data stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 66/281 del 28 giugno 2012 avviata dopo che il Paese del Bhutan ha riconosciuto la felicità come valore nazionale. L'obiettivo di questa ricorrenza è quello di accendere i riflettori sull'importanza della felicità e del benessere per la vita degli esseri umani.

E, in occasione della Giornata mondiale della felicità, è stata stilata, come ogni anno, una classifica dei Paesi più felici al mondo analizzati secondo l'aspettativa di vita in buona salute, il Pil pro capite, la poca corruzione, una bella società a cui appoggiarsi, la libertà decisionale.

Il Paese più felice al mondo? La Finlandia che è in vetta alla top 10 per la sesta volta consecutiva. Seguito da Danimarca e Islanda. L'Italia? È solo al 33esimo posto.

I 20 Paesi più felici al mondo