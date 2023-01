Oggi è la Giornata Mondiale della Neve, ecco il perché

Di Giornate Mondiali ne esistono tante, c'è quella della pace, quella dell'educazione, quella della memoria e perfino quella della pizza. Ma tra le tante, però, ce n'è una che si festeggia a gennaio e che celebra uno degli elementi più identificativi dell'inverno, cioè la neve. Ogni terza domenica di gennaio, infatti, si celebra la Giornata Mondiale della Neve, un giorno che vuole dare importanza alla montagna e a tutte le attività che coinvolgono questo elemento dallo sci allo snowboard, dalle passeggiate in montagna allo slittino. Oggi, domenica 15 gennaio, quindi, è la giornata giusta per godersi tutto il bello della neve e della montagna. Ma perché? Scopriamolo insieme

Perché il 15 gennaio si celebra la neve

Come accade ogni anni, anche quest'anno è tempo di Giornata Mondiale della Neve, un'iniziativa nata dalla Fis, la Federazione Internazionale dello Sci, per coinvolgere i più giovani e avvicinarli agli sport che vengono svolti sulla neve. L'evento è diventato istituzionale nel 2012 in seguito a un trend negativo che ha coinvolto gli sport invernali, praticati da sempre meno persone. Durante questa giornata che spinge a celebrare la bellezza della neve e degli sport che vengono praticati su di essa, vengono organizzate molte attività per famiglie e bambini che, così, possono sperimentare nuovi sport e toccare con mano il fascino di una disciplina sportiva che prevede l'uso della neve.

L'idea per una giornata mondiale della neve affonda le sue radici nel 2007 e rientra in una campagna sportiva più ampia dedicata ai bambini con lo slogan "Portiamo i bimbi sulla neve". Da qui, è diventata poi una ricorrenza mondiale con programmi specifici organizzati nelle principali località sciistiche del mondo.