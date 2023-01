Oggi è il World Pizza Day, la giornata che celebra il simbolo della cucina italiana, la pizza

Arriva un po' di gioia dopo il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno che, proprio ieri, ha portato a terra il nostro umore facendoci sentire tristi e insoddisfatti della nostra vita. Oggi, però, si cambia registro perché questo martedì 17 gennaio a essere celebrata non è la tristezza bensì uno dei simboli della cucina italiana, la pizza. Ebbene sì oggi è il cosiddetto World Pizza Day, il giorno dedicato a una delle eccellenze culinarie del nostro Paese, la pizza. Quindi, dopo un momento di tristezza, rallegriamoci assaporando una gustosa pizza nella giornata che la celebra. Ma perché proprio oggi è il giorno dedicato alla pizza? E come è nata questa ricorrenza di cui non riusciamo più a fare a meno? Scopriamolo insieme.

Perché il 17 gennaio è la Giornata Mondiale della pizza?

Ogni 17 gennaio è il giorno in cui viene festeggiata la pizza ma perché l'alimento preferito dagli italiani viene celebrato proprio in questo giorno di gennaio? Il motivo è questo. Il 17 gennaio è la data scelta in onore di Sant'Antonio Abate, protettore dei pizzaioli. Questa ricorrenza, tra le preferite dagli italiani, è nata nel 2017, quindi è abbastanza recente, ed è stata istituita dopo che la cosiddetta "arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano" è entrata nell'Unesco come patrimonio culturale dell'umanità.

Un evento che ha fatto sì che la pizza meritasse una giornata tutta sua per essere celebrata a dovere da tutti, in Italia ma anche in tutto il resto del mondo.