Giornate FAI d'Autunno 2023, quando ci sono e cosa vedere a Venezia

Stanno per tornare le Giornate FAI d'Autunno, uno degli eventi dedicati al patrimonio culturale e artistico italiano che permette, ogni anno, di poter visitare alcune delle bellezze del nostro Paese solitamente chiuse al pubblico. Quest'anno, le Giornate FAI d'Autunno ci saranno sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 per un fine settimana dedicato all'arte, alla cultura e alla storia dell'Italia. Sono centinaia i luoghi d'Italia selezionati da poter visitare accompagnati da volontari ed esperti: da palazzi storici a ville, da chiese a castelli e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Ma cosa si potrà visitare a Venezia in queste Giornate FAI d'Autunno 2023? Scopriamolo insieme.

La Chiesa di Sant'Isepo

La chiesa di Sant'Isepo, nel sestiere di Castello, è una spettacolare chiesa fondata nel 1512. Al suo interno affreschi di Palma il Giovane, Jacopo e Domenico Tintoretto. Il monumento più spettacolare della chiesa, una vera e propria sontuosa "macchina teatrale", è il mausoleo che, in vita, il Doge Marino Grimani fece erigere a se stesso e alla moglie, la dogaressa Morosina Morosini.

Il Chiostro di San Zaccaria

Situato all'interno del comando provinciale dei Carabinieri, a pochi passi da Piazza San Marco, il Chiostro di San Zaccaria è l'ex monastero di monache benedettine. Si tratta di uno dei monasteri più antichi di Venezia, nato dell'829 e tra le particolarità di questo luogo c'è anche la leggenda di un fantasma che ancora oggi vivrebbe nel monastero.

Il negozio Olivetti

Il Negozio Olivetti si trova in Piazza San Marco, nel cuore della città di Venezia, sotto ai portici delle Procuratie Vecchie. Risalente al 1957, questo spazio fu scelto da Adriano Olivetti come sede di rappresentanza della sua azienda e l'impresa fu affidata al veneziano Carlo Scarpa con la richiesta di realizzare un "biglietto da visita" dell'Olivetti, non tanto un negozio quanto più uno spazio espositivo, un moderno showroom.

La Scuola Grande di San Marco

La Scuola Grande di San Marco è un edificio rinascimentale, situato in campo San Giovanni e Paolo a Venezia, prima sede della confraternita di San Marco, fondata nel 1260. All'interno, tra gli altri, sono presenti affreschi di Giovanni Bellini e Jacopo Tintoretto. Oggi è l'ingresso principale dell'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo.