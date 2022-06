Griglie Roventi, torna a Jesolo la gara BBQ per dilettanti

Torna Griglie Roventi, realtà consolidata dell’estate jesolana. Quest’anno, la 17° edizione è Cartoon Edition: un’ondata di colore e allegria attraverserà l’arena di gara. 200 concorrenti si sfideranno qui per il titolo di “re del barbecue” a round di coscette di pollo, costicine e salsicce in tutte le spezie e in tutte le salse. La data della contesa: sabato 23 luglio, alle 20:45. Il luogo: piazza Torino, Jesolo. A testimoniare il tutto, la diretta televisiva su Telenuovo.

Forniti di tutto l’indispensabile per domare carne e fuoco, i grillers si disporranno a coppie davanti ai barbecue Weber alimentati dal gas Beyfin, armati di forchettoni e goliardia. A disposizione, per portare a termine la succulenta grigliata, avranno un’ora di tempo e la divisa ufficiale della manifestazione, il kit di carne Maxì, birra Forst, vino Tenuta San Giorgio e una gustosa novità, il formaggio del Caseificio Tomasoni.

Incitati dal pubblico, dagli animatori di Radio Company Daniele Belli, DJ Nick e Michela Jay, dal ritmo travolgente dei Los Massadores e dagli ospiti di questa Cartoon Edition, gli amanti del barbecue affronteranno poi la giuria di esperti. Giornalisti, operatori del settore, chef e opinion leader sapranno poi dare il giusto valore alla tenerezza della carne, alla sua presentazione sul piatto, al mix di profumi e sapori, ma anche all’estro e alla simpatia dei partecipanti. Questi ultimi potranno guadagnarsi il premio costume più bello se rispetteranno il dress code della serata a tema cartoni animati.

Come iscriversi alla gara

Per chi è in trepidante attesa, le iscrizioni aprono martedì 21 giugno alle 13:00. Basterà accedere al sito www.griglieroventi.com e compilare il modulo d’iscrizione (il costo è di 150 euro) per partecipare alla competizione. Il pubblico invece potrà fare il tifo per i propri beniamini e godersi lo spettacolo gratuitamente.

Griglie Roventi, organizzata da Ideeuropee, vede il patrocinio di Città di Jesolo ed è promossa da Weber, Maxì Supermercati, Caseificio Tomasoni, Beyfin, Birra Forst, Tenuta San Giorgio e Sara Clean Management.

Media partner Radio Company e Telenuovo.