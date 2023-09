Grigoris di Mestre e Panisfizio di Jesolo tra le migliori pizzerie d'Italia secondo Gambero Rosso

Grigoris di Mestre e Panisfizio di Jesolo sono tra le migliori pizzerie d'Italia secondo la nuova guida Gambero Rosso 2024. I due locali del Veneziano, infatti, sono stati selezionati come eccellenze del territorio per i loro prodotti di qualità finendo tra i 735 locali selezionati da Gambero Rosso in tutta Italia per la nuova guida Pizzerie d'Italia 2024.

Sono ben due, quindi, le pizzerie veneziane all'interno della mappa tracciata da Gambero Rosso nella nuova Guida Pizzerie d’Italia 2024 che permette di fare un viaggio all’interno dei migliori locali disseminati lungo lo stivale disegnando un percorso colorato di spicchi tra varianti regionali, nomi storici e nuovi format di successo capaci di regalare esperienze culinarie divertenti e di qualità.

Come vengono selezionate le migliori pizzerie

Sono diversi i criteri che permettono di considerare una pizzeria, tra le migliori d'Italia. Si inizia dal lavoro e dalla ricerca delle materie prime per l’impasto e la lievitazione, dove ad essere premiate sono state le insegne capaci di mantenere un legame col territorio, poi è stato considerato il recupero di prodotti antichi, l’originalità degli abbinamenti; importante anche la cottura, profumo, leggerezza e consistenza. E infine il servizio.

Le migliori pizzerie del Veneto

Sono bn 56 le insegne in Veneto presenti nella Guida e tante eccellenze distribuite in tutte le province con prevalenza a Verona e Venezia: 1 la pizzeria al taglio che merita Tre Rotelle e 1 Stella – Renato Bosco Bakery a San Martino Buon Albergo (VR), mentre i Tre Spicchi veneti, cioè le eccellenze tra le pizzerie al piatto sono 7 e tra questi anche le due pizzerie veneziane Grigoris e Panisfizio: