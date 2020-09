La pizzeria Grigoris di Mestre tra le prime 20 migliori d'Italia secondo la 50 top pizza

La pizzeria Grigoris di Mestre si è aggiudicata il diciannovesimo posto nella guida online 50 top pizza. La nota classifica che sceglie le pizze più buone a livello nazionale e mondiale ha premiato l'impasto, i condimenti e gli ingredienti di qualità della pizzeria mestrina inserendola tra le prime 20 pizzerie più buone del nostro Paese. Il Veneto, oltre a Grigoris, è presente in classifica anche al terzo posto con la pizzeria della provincia di Verona I Tigli, a San Bonifacio e al quarantaseiesimo posto con la pizzeria Gigi Pipa a Este in provincia di Padova.

Il commento dei giudici sulla pizzeria Grigoris

Grigoris non sbaglia un colpo. Poco distante dal centro di Mestre, continua a restare ai vertici, non solo per quanto propone ma anche della continua ricerca per portare in tavola il meglio. La sua inconfondibile pasta, le sue farine e gli ingredienti di prima scelta, ne fanno una delle pizzerie più conosciute non solo a livello veneto ma pure italiano. Le proposte messe sul piatto da Ruggero Ravagnan sono frutto farine di grano italiano, pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, olio extravergine di oliva, basilico e origano selvatico, presidi Slow Food. Quanto arriva in tavola, si porta dietro il meglio della penisola. E una proposta del genere, non ci potevano che essere delle birre artigianali di livello e tanti bei vini, senza disdegnare la “novità” del giorno. Il tutto accompagnato da un locale accogliente e da un personale sempre attento e in grado di rispondere a ogni esigenza del cliente.

Classifica Italia 2020 - 50 top pizza

1 – I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Campania

2 – Pepe in Grani, Caiazzo (CE), Campania

3 – I Tigli, San Bonifacio (VR), Veneto

4 – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Napoli, Campania

5 – La Notizia 94, Napoli, Campania

6 – Francesco & Salvatore Salvo, Napoli, Campania

7 – Seu Pizza Illuminati, Roma, Lazio

8 – Dry Milano, Milano, Lombardia

9 – ‘O Scugnizzo, Arezzo, Toscana

10 – Le Grotticelle, Caggiano (SA), Campania

11 – Apogeo, Pietrasanta (LU), Toscana

12 – La Gatta Mangiona, Roma, Lazio

13 – Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni, San Mauro Torinese (TO), Piemonte

14 – Sbanco, Roma, Lazio

15 – Le Follie di Romualdo, Firenze, Toscana

16 – Fandango, Potenza, Basilicata

17 – Crosta, Milano, Lombardia

18 – IQuintili, Roma, Lazio

19 – Grigoris, Mestre (VE), Veneto

20 – 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Napoli, Campania

21 – Pizzeria Da Lioniello, Succivo (CE), Campania

22 – Sirani, Bagnolo Mella (BS), Lombardia

23 – Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, Frattamaggiore (NA), Campania

24 – Enosteria Lipen, Triuggio (MB), Lombardia

25 – Pizzeria Da Ezio, Alano di Piave (BL) , Veneto

26 – Giangi Pizza e Ricerca, Arielli (CH), Abruzzo

27 – Cocciuto, Milano, Lombardia

28 – Pupillo Pura Pizza – Priverno, Priverno (LT), Lazio

29 – Ristorante Pizzeria Ciarly, Napoli, Campania

30 – Framento, Cagliari, Sardegna

31 – Frumento, Acireale (CT), Sicilia

32 – Officine del Cibo, Sarzana (SP), Liguria

33 – I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Campania

34 – La Braciera, Palermo, Sicilia

35 – La Masardona, Napoli, Campania

36 – Le Parùle, Ercolano (NA), Campania

37 – Pizzeria Panetteria Bosco, Tempio Pausania (SS), Sardegna

38 – 400 Gradi, Lecce, Puglia

39 – Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia, Emilia Romagna

40 – Casa Vitiello, Tuoro (CE), Campania

41 – La Ventola, Rosignano Marittimo (LI), Toscana

42 – Giotto Pizzeria – Bistrot, Firenze, Toscana

43 – Gusto Divino, Saluzzo (CN), Piemonte

44 – Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino, Pomigliano d’Arco (NA), Campania

45 – L’Osteria di Birra del Borgo, Roma, Lazio

46 – Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD), Veneto

47 – Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano (FM), Marche

48 – La Cascina dei Sapori, Rezzato (BS), Lombardia

49 – Battil’oro, Querceta (LU), Toscana

50 – Concettina ai Tre Santi, Napoli, Campania