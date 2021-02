Venezia torna a far respirare arte e cultura: tutti i musei riaperti e da riscoprire

Venezia torna a regalare arte e cultura con la riapertura di alcuni dei suoi principali musei. Dopo il passaggio a zona gialla dello scorso lunedì, infatti, molti dei luoghi artistici della città hanno deciso di riaprire le loro porte al pubblico e, molti di loro, anche a offrire gratuitamente (e sempre in piena sicurezza) il biglietto d'ingresso. Ma entriamo più nel dettaglio con questa guida (in continuo aggiornamento) di tutti i musei di Venezia riaperti al pubblico... e buona arte a tutti!

Museo ebraico

Il museo ebraico di Venezia torna a dare un segno di speranza aprendo di nuovo le sue porte, nella sua sede temporanea a causa dei restauri, per due giorni nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare il sito www.museoebraico.it oppure www.coopculture.it e scrivere a prenotazioni.mev@coopculture. it o a chiamare il numero 371 169 5880.

Giorni e orari di apertura

giovedì 4 e 11 febbraio dalle 11,00 alle 18,30

venerdì 5 e 12 febbraio dalle 10,00 alle 15,30

Costo biglietto: 10 euro l’intero, 8 il ridotto, ( 7 euro per i veneziani) è compresa la visita condotta da personale specializzato in ebraismo all’imponente e scenografica sinagoga Spagnola e al piccolo midrash Cohanim situato nello stesso edificio, accompagnati da personale, nel rispetto della distanza fisica tra le persone.

M9

M9 - Museo del ’900 riapre al pubblico mercoledì 3 febbraio per tre giorni alla settimana. Il museo sarà visitabile in sicurezza, con ingressi contingentati

Giorni e orari di apertura

il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 14.30 alle 21.30

Costo biglietto: biglietto speciale a tariffa ridotta di 8 € (5 € per minori 7-18 anni, studenti universitari con Carta dello Studente o tesserino universitario, diversamente abili, visitatori di età superiore ai 65 anni).

Fondazione Querini Stampalia

Gli spazi espositivi della Fondazione Querini Stampalia riapromo al pubblico a partire dal 9 febbraio 2021.

Giorni e orari di apertura

dal martedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, su prenotazione attraverso il sito e con biglietto ridotto, per tutti

La Biblioteca prosegue la sua apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00, su prenotazione, attraverso il sito della Fondazione. Aperti anche Bookshop e Caffetteria, per vivere pienamente il tempo da trascorrere in Querini Stampalia.

Negozio Olivetti

Il negozio Olivetti in piazza San Marco torna ad aprire al pubblico, insieme agli altri beni FAI, mercoledì 3 febbraio 2021. La prenotazione è consigliata sulla pagina web del negozio.

Giorni e orari di apertura

il giovedì e il venerdì dalle 10.00 alle 18.30

Costo biglietto: 10 euro intero, ridotto (dai 5 ai 6 euro), gratis per gli iscriti FAI.

Palazzo Grassi

Anche palazzo Grassi torna ad aprire le sue porte al pubblico con le mostre “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu” e “Youssef Nabil. Once Upon a Dream”.

Giorni e orari di apertura

il giovedì e il venerdì, sino al 26 febbraio 2021 dalle 10.00 alle 19.00 con ingresso gratuito per tutti

Musei Civici

Per quanto riguarda i Musei Civici per ora la Fondazione MuVe sta valutando di aprire Palazzo Ducale e Correr da giovedì grasso ma si attendono ancora conferme ufficiali.