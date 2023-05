In quali città, oltre a Venezia, c'è lo sposalizio del mare?

Venezia, ogni anno, a partire dall'anno 1000, celebra il suo matrimonio con il mare nel cosiddetto "Sposalizio del mare". Si tratta di una ricorrenza che combacia con i festeggiamenti del giorno dell'Ascensione, 40 giorni dopo Pasqua, che in città viene chiamata Festa della Sensa. Lo sposalizio del mare è una tradizione veneziana antichissima che simboleggia il dominio marittimo della città e che nasce per commemorare una vittoria importante della Serenissima, la conquista della Dalmazia da parte del doge Pietro II Orseolo. Lo sposalizio del mare a Venezia si festeggia nello stesso giorno dell'Ascensione perché proprio in questa data il doge partì con la sua spedizione ma c'è anche chi crede che questo sposalizio derivi da un antichissimo rito pagano. Una cosa, però, è certa, lo sposalizio del mare è uno dei momenti più importanti della storia della città e una tradizione che, ancora oggi, mantiene vivo il legame tra Venezia e il suo mare. Questo matrimonio con il mare, però, non fa parte solo della tradizione culturale veneziana ma viene celebrato anche in altre città, scopriamo insieme quali.

Le altre città italiane che celebrano lo sposalizio del mare

Lo sposalizio del mare di Cervia

Oltre a Venezia lo sposalizio del mare c'è anche a Cervia, in provincia di Ravenna. Questo matrimonio ricorda il naufragio scampato avvenuto nel giorno dell'Ascensione del 1445 da parte del cardinale Petro Barbo che, proprio per salvarsi e salvare il suo equipaggio durante la tempesta, gettò in mare il suo anello. Oggi la cerimonia prevede una benedizione del mare da parte dell'arcivescovo e viene gettato, tra le onde, un anello benedetto, poi ripescato da un gruppo di giovani detti "pescatori dell'anello".

Lo sposalizio del mare di Pisa

Anche Pisa ha il suo sposalizio con il mare. Si trattava di una cerimonia che suggellava il legame tra la Repubblica pisana e il mare che non è sopravvissuta dopo il dominio fiorentino. Questo sposalizio veniva celebrato il 6 di luglio dopo un pellegrinaggio con la reliquia di San Clemente a San Pietro a Grado e poi in barca si andava verso il mare aperto dove il vescovo gettava un anello in mare. Oggi, questa festa, viene ricordata solo simbolicamente con un viaggio in battello da Pisa al mare aperto.

Lo sposalizio della Polonia con il mare

Anche la Polonia ha il suo sposalizio con il mare in ricordo della conquista del Mar Baltico da parte della Polonia.