Quali sono le isole scomparse della laguna veneziana?

La laguna di Venezia è uno dei luoghi di affascinanti al mondo e custode di una storia antichissima. Disteso su una superficie di 550 km², questo territorio tra terra e mare è composto da numerosissime isole, alcune abitate, altre no, e paesaggi mozzafiato dove la natura incontaminata incontra il mare e ne diventa parte integrante. L'intero territorio della laguna veneziana, oggi, è composto da circa 40 isole, alcune più grandi e altre più piccole ma negli anni, alcune, sono state sommerse dal mare scomparendo per sempre da questo territorio. Ecco allora che inizia il nostro viaggio alla scoperta delle isole scomparse della laguna veneziana quelle che, oggi, continuano a vivere sul fondale marino ma la cui storia non verrà mai dimenticata.

Le isole sommerse dal mare e scomparse dalla laguna veneziana

Ammiana

Ammiana è una delle isole scomparse della laguna veneziana. Questo luogo è stato in passato un centro molto importante situato tra le attuali isole di Santa Cristina e della Salina in una zona nord-ovest di Lio Piccolo. Sorta probabilmente durante le invasioni barbariche, quest'isola, oggi scomparsa, era composta da numerose chiese e monasteri e il suo declino iniziò tra il XIV e il XV secolo a causa del cambiamento delle condizioni climatiche e da allora l'isola fu abbandonata per poi scomparire.

Costanziaco

Un'altra isola scomparsa è quella di Costanziaco o Costanziaca, un centro abitato a nord-est di Torcello fondato in età barbarica, dai fuggiaschi dell'entroterra veneto. Quest'isola era composta da sette chiese e il suo nome era legato, secondo alcuni al personaggio di Costantino, secondo altri, a Costanzo, marito di Galla Placidia o anche alle cosiddette legioni Costantiacae.

San Marco in Boccalama

Passiamo poi a San Marco in Boccalama, un'isola, oggi sommersa, che si trovava nella zona della laguna centro-meridionale. Il nome di quest'isola era legato alla chiesa dedicata a San Marco che si trovava proprio sull'isola e al fatto che c'era la foce di un antico ramo del Brenta, il Lama.

Vigilia

E poi c'è Vigilia o Abbondia, un centro abitato della Laguna Veneta ormai scomparso che si trovava tra l'antica isola di Metamauco e Fusina. Vigilia fu parte di un evento storico legato alla città in quanto nell'831 fu parte della ribellione del doge deposto Obelerio Antenoreo ospitandolo mentre fuggiva da Giovanni I Partecipazio che regnava in quel momento la Serenissima. Vigilia è stata completamente incendiata proprio per questo motivo e distrutta del tutto. Oggi la zona dove si trovava l'isola, è costituita da un'ampia distesa di bassi fondali.

La Caderna

E poi c'è Caderna, un'altra isola sommersa dal mare di cui non restano molte testimonianze.