Dimmi che regalo fai e ti dirò chi sei: la personalità svelata dai regali

Avete mai pensato al fatto che i regali che fate dicono tanto di chi siete come persone? Se non l'avete fatto in prima persona, c'è qualcuno che, invece, ha realizzato uno studio specifico su come un regalo sia indicatore di diversi tipi di personalità. Si tratta degli psicologi, ovviamente, che sono arrivati alla conclusione che in base alla tipologia di regalo che si sceglie si può capire di che stoffa è fatto il proprio carattere. Tra i ripetitivi, gli originali o quelli della "prima cosa che capita" ogni modalità di approccio all'acquisto di un regalo può dire tanto sulla propria personalità. A spiegarcelo è la psicologa e psicoterapeuta nonché presidentesa di Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico), Paola Vinciguerra che sottolinea anche quali sono gli "ingredienti" necessari per un regalo perfetto: scambio, ascolto e generosità. Ma soprattutto, la cosa più importante è focalizzarsi, più che sui propri gusti, su quelli della persona alla quale si fa il regalo. Ma entriamo più nel dettaglio su tutti i tipi di regali e le rispettive personalità associate.

Tutti i tipi di regali e personalità

I ripetitivi

Sono quelli che tutti gli anni ​regalano sempre le stesse cose, soprattutto se la prima volta che hanno fatto questo regalo hanno ricevuto un riscontro positivo dal ricevente. Questo è indicatore di una personalità poco predisposta all'ascolto e che scelgono il regalo più in base a se stessi che agli altri. In più, i ripetitivi hanno poca fantasia e sono anche poco coinvolti nelle relazioni con gli altri, quindi i loro regali sono fatti solo perché vanno fatti.

I frettolosi

​I frettolosi sono quelli che "prima ci togliamo di torno il pensiero e meglio è". Ecco allora che il regalo diventa più un compito da eseguire nel minor tempo possibile senza lasciarsi travolgere dall'atmosfera a dall'esperienza in sé del fare i regali. Questa personalità è tipica di chi ha sviluppato poco la comunicazione in famiglia e poca capacità di scambio.

Gli originali

​Queste persone fanno sempre di tutto per stupire i propri cari ma anche con nuove conoscenze con regali sempre originali e particolari. Se l'originalità è portata all'estremo diventa sintomo di egocentrismo e il regalo viene fatto di più per dimostrare di essere persone uniche e speciali agli occhi degli altri.

I selettivi

Ci sono persone, invece, che fanno regali solo a pochi intimi perché pensano che lo scambio di un regalo sia un gesto molto importante e da riservare solo agli affetti più stretti, o perlomento solo a persone a cui si tiene. Questa caratteristica può rivelare una personalità abbastanza chiusa e, senza dubbio introversa.

Quelli che fanno regali a tutti

C'è anche chi, al contrario dai selettivi, ama fare il, cosiddetto, pensierino a tutti. Queste persone sono caratterizzate da un carattere molto aperto ed estroverso e soprattutto sono persone con una grande autostima e senza paura di sbagliare o esagerare nel fare regali anche a chi si è conosciuto da poco. E chi riceve il regalo da qualcuno con questa pesonalità? Non deve rifarglielo per forza se ha un carattere diverso, magari può ricordarsene per le prossime feste.