La leggenda sconosciuta del diavolo del Ponte di Rialto

Sono tante le leggende legate a diavoli o spiriti a Venezia e tra le tante ce n'è una che riguarda uno dei luoghi più iconici della città: il ponte di Rialto. Ebbene sì perché, oltre al ponte di Torcello, chiamato appunto, il ponte del diavolo, anche quello di Rialto ha alle sue spalle una storia che riguarda il passaggio del diavolo. Ma cerchiamo di capirci qualcosa in più.

Al momento della costruzione del ponte di Rialto gli uomini addetti ai lavori erano disperati perché il progetto di Antonio da Ponte era molto complesso e complicato da far stare in piedi. Durante le fasi di costruzione del ponte, infatti, c'erano spesso piccoli crolli che impedivano agli operai di andare avanti con i lavori. In più, anche i fondi per la costruzione del ponte iniziavano a scarseggiare con un costo sempre più elevato per portare a termine i lavori. Una situazione, questa, che iniziò ad allarmare Antonio da Ponte che un giorno decise di nascondersi, di notte, nei pressi del ponte per verificare cosa accadeva nelle ore notturne alla sua costruzione dato che quei crolli si verificavano sempre di notte.

Così, Antonio, scoprì qualcosa di agghiacciante: nel momento del crollo del ponte iniziò a risuonare una fragorosa risata che proveniva dalle sue spalle. Girandosi Antonio vide un uomo alto e coperto da un mantello nero che affermò che nessuno imano sarebbe mai stato in grado di costruire un ponte sul Canal Grande a meno che non fosse disposto a pagare un altissimo prezzo. Ma dato che Antonio non vedeva l'ora di concludere i lavori e si sentiva la responsabilità di mantenere con quei soldi la sua famiglia, disse all'uomo misterioso che avrebbe pagato il ponte "con la sua anima". Ma il diavolo non voleva la sua di anima ma quella della prima persona passata sul ponte una volta concluso.

L'architetto accettò senza pensarci più di tanto. Il ponte, così, non crollò più e i lavori finirono. Data la promessa fatta al diavolo, l'architetto fece attraversare il ponte per la prima volta da un gallo. Ma questo atto di furbizia non funzionò e fece solo arrabbiare il diavolo che, trasformatosi in manovale, andò a casa di Antonio, disse a sua moglie che c'era stato un incidente sul ponte e quando lei lo attraversò, morì insieme a suo figlio che portava ancora in grembo.

Da quel giorno l’anima di quel bambino mai nato continuò a vagare sul ponte e si narra che in tanti sentivano piangere o starnutire un bambino in quella zona. Un giorno un gondoliere, dopo aver sentito lo starnuto, disse "salute" e dopo quell'atto di compassione l'anima del bambino abbandonò il ponte di Rialto.

