La (macabra) leggenda di Ennio, lo sposo fantasma del sestiere Castello

Il sestiere Castello a Venezia fa da sfondo a una delle leggende d'amore più note e anche macabre veneziane. Parliamo di quella di Ennio e Tosca, due veneziani innamoratissimi la cui storia d'amore, però, ha avuto tutt'altro che un lieto fine e si è conclusa con un matrimonio dai toni decisamente horror. Ma andiamo con ordine.

Nati a Castello, uno dei sestieri più autentici della città lagunare, Ennio e Tosca avevano un unico sogno, quello di sugellare il loro amore con un matrimonio. Promessi sposi, i due, erano vicinissimi al raggiungimento del loro sogno d'amore ma all'improvviso Ennio morì lasciando da sola Tosca. Lei, però, non si accorse della morte del fidanzato in quanto lui è subito tornato sulla terra, sotto forma di fantasma, per provare a sposarla ad ogni costo, anche da morto.

Tosca, ignara del fatto che il suo promesso sposo fosse un fantasma, dato che appariva come sempre, si è fatta convincere, dopo l'insistenza di Ennio, a sposarsi subito, la sera stessa anche se, sotto sotto, aveva il sentore che ci fosse qualcosa di strano in lui soprattutto dopo che lui aveva rifiutato del cibo offerto da lei dicendo la frase: "I morti non mangiano".

Arrivata nella chiesa di San Pietro di Castello, dove i due avrebbero detto sì, Tosca va a parlare con il parroco per confidarle i suoi dubbi su Ennio e sul matrimonio con lui. Ennio, intanto, arrivato in chiesa trova solo il parroco e non Tosca e su tutte le furie esige che lei gli conceda almeno il suo dito anulare per poter infilare l'anello di matrimonio. Lei, spaventatissima da questa richiesta, decide di tagliarsi il dito e offrirlo a Ennio sperando che lui l'avrebbe lasciata in pace e così fu.

Dopo essersi sposato con il dito di Tosca, Ennio sparì per sempre e lasciò lei disperata. Ancora oggi si dice che la fanciulla vaghi nel sestiere attorno alla chiesa ancora piena di dolore per quanto accaduto.