La leggenda del fantasma gentile di Palazzo Grassi

Uno dei palazzi più affascinanti e famosi di Venezia, che si affaccia direttamente sul Canal Grande è Palazzo Grassi. Si tratta di un edificio maestoso costruito intorno al 1748 su un appezzamento di terra comprato dalla famiglia Grassi oggi sede mostre d'arte di un certo interesse.

Ma dietro la bellezza di questo palazzo patrizio c'è una leggenda, ai più sconosciuta. Si narra, infatti, che a Palazzo Grassi si aggiri ancora lo spirito di una giovane ragazza che morì in modo misterioso cadendo dalla balaustra di un balcone presente nella corte interna del palazzo, il tutto dopo essere stata violentata.

Non si è mai saputo che quella morte fu un suicidio oppure se qualcuno abbia spinto giù dal balcone la ragazza, ad ogni modo il suo spirito, secondo alcuni, è ancora presente tra le mura del palazzo. Il fantasma della ragazza violentata a Palazzo Grassi viene definito "spirito gentile" in quanto non ha mai recato alcun danno e parlerebbe con voce pacata pronunciando il suo nome.

C'è anche una testimonianza di un vecchio addetto alla sicurezza del palazzo che dice di avere ascoltati di notte una voce di donna urlare di fermarsi improvvisamente mentre lui stava camminando al buio nell'edificio. Questo spirito salvò la vita dell'uomo che non aveva visto la voragine davanti a lui e, proprio grazie all'avvertimento del fantasma, riuscì a fermarsi giusto in tempo.