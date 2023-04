La leggenda veneziana di Tintoretto e la strega

Sono tante le leggende veneziane che coinvolgono fantasmi, spiriti o streghe. Una di queste ha come protagonista uno dei pittori più iconici della storia dell'arte italiana, Jacopo Tintoretto che avrebbe avuto un vero e proprio incontro ravvicinato con una strega. Ma andiamo con ordine.

Si narra che la figlia di Tintoretto, Marietta, venne avvicinata, un giorno, da una donna che cercò di convincerla, in tutti i modi, di rubare delle ostie consacrate promettendole la grazia divina di diventare coma la Madonna. La ragazza, affascinata da questa promessa, acconsentì alla richiesta della donna, che in realtà era una strega, e rubò le ostie nascondendole in una scatola nel giardino di casa sua, sotto l'abbeveratoio.

All'improvviso, tutti gli animali di casa iniziarono a recarsi proprio in quel luogo e a inginocchiarsi in segno di devozione, cosa molto particolare che fu subito notata dallo stesso Tintoretto, insospettito. Trovata la scatola con le ostie sepolte, il pittore ordinò alla figlia di convocare questa strega per riprendersi queste ostie benedette e proprio mentre la strega si presentò in casa, Tintoretto la sorprese con un bastone e la riempì di colpi.

Per poter fuggire, la strega, si trasformò subito in un gatto e fuggì correndo contro la parete della casa dove creò un buco. Per coprire quel buco, Tintoretto, realizz un altorilievo di Ercole con una clava, un'immagine in difesa della casa, per spaventare e impedire alla strega di rientrare.

Da quel momento la strega non tornò più e l'altorilievo è ancora presente sulla facciata della casa di Tintoretto, in Campo dei Mori a Cannaregio.