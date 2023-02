San Valentino, i romanzi d'amore più letti dagli italiani

In questa giornata tutta dedicata all'amore non si fa altro che pensare a cià che c'è di più romantico nella propria vita. Dai film d'amore da guardare in streaming alle città italiane considerate le più romantiche fino ai luoghi della propria città che emanano più emozioni. Tra tutte le classifiche stipulate in questa giornata di San Valentino, ce n'è anche una che riguarda i libri. Amazon.it, infatti, ha stabilito quali sono stati i libri d'amore più letti nel 2022. Scopriamo insieme quali sono le preferenze romantiche, in quanto a lettura, degli italiani.

I titoli romantici più letti e amati nel 2022

Tra i libri cartacei più letti nel 2022 troviamo il romanzo di Erin Doom “Fabbricante di lacrime”, un libro intenso e romantico che ha saputo conquistare anche il cuore dei lettori più giovani. In 2° e 5° posizione troviamo “Let the game begin. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 1)” e “A dangerous game. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 2)” di Kira Shell, che narrano le vicende di Neil, un ragazzo enigmatico, in lotta con un passato oscuro, e Selene, disposta a tutto per cercare di sondare il caos che sembra permeare la pelle di lui. Si classifica al 3° posto “It ends with us. Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover, una storia che comincia una sera come tante su un tetto di una casa da cui la protagonista Lily fissa un cielo limpido e sconfinato. Infine, in 4° posizione un altro romanzo di Erin Doom, “Nel modo in cui cade la neve”, il racconto di un amore che infuria come la bufera.

Tra gli eBook, invece, in 1° posizione c’è “Non è un paese per single” dell’autrice Felicia Kingsley, ambientato in un piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne… ma di scapoli nemmeno l’ombra. Al 2° posto ritroviamo il romanzo “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom seguito da “Cambiare l'acqua ai fiori” di Valérie Perrin e “Il problema è Mister Darcy” dell’autrice italiana Paola Servente. Chiude la classifica degli eBook più letti nel 2022 un altro romanzo di Felicia Kingsley, “Ti aspetto a Central Park”.