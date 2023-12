Perché a Venezia si dice: "Luna sentàda marinèr in pìe"?

A Venezia i detti sono tanti ma ce n'è uno che ogni buon marinaio non può non conoscere. Quante volte, infatti, avrete sentito dire: "Luna sentàda marinèr in pìe"? Un modo di dire che ogni appassionato di barche, vogatore, gondoliere ed esperto di mare è solito dire alzando gli occhi al cielo. Ma cosa significa "Luna sentàda marinèr in pìe"? E perché questa frase viene detta guardando di che forma è la luna?

Il significato letterale di "Luna sentàda marinèr in pìe" è il seguente: "Quando la luna è seduta, il marinaio è in piedi".

Ma cosa si intende con questa frase? Il senso di questo modo di dire veneziano è che quando la falce della luna è rivolta verso terra, quindi è come se fosse "seduta", vuol dire che ci sarà bel tempo quindi il marinaio potrà andare in mare stando in piedi nella sua barca e senza preoccuparsi delle onde.

Al contrario, se la falce della luna è rivolta verso l'alto vuol dire che ci sarà brutto tempo, quindi il marinaio dovrà restare giù a causa delle onde.