Tutti i luoghi di Casanova a Venezia

Un fascino magnetico, una personalità brillante, una mente colta e una fama da donnaiolo che l'ha portato a diventare il maestro della seduzione e una figura che tutti ricordano, soprattutto, per le sue innumerevoli conquiste. Stiamo parlando di Giacomo Casanova, il veneziano, spia dell'inquisizione, viaggiatore e massone, nato nel 1725 che, in città, ha lasciato traccia della sua affascinante vita pubblica e privata in tantissimi luoghi che ancora oggi parlano, in qualche modo di lui. Ecco allora quali sono i posti (meno conosciuti) di Casanova a Venezia per un tour in città dedicato a quest'uomo dai mille talenti e dal fascino unico.

Chiesa di San Samuele (San Marco)

Iniziamo questo tour dedicato a Casanova nella chiesa di San Samuele a San Marco. Questo luogo, infatti, vide un giovanissimo Casanova alle prese con la sua prima predica. Giacomo, infatti, era stato avviato da tenera età, alla carriera ecclesiastica da sua mamma Zanetta, attrice di teatro, che desiderava che il figlio diventasse abate. Allora quindicenne, Casanova salì sull'altare per un sermone che ottenne un grandissimo successo soprattutto da parte del pubblico femminile. Le donne che lo ascoltarono, infatti, lo riempirono di elogi e biglietti d'amore. La seconda predica del ragazzo, però, non ottenne lo stesso successo e diede fine alla sua carriera di abate.

Palazzo Soranzo (San Polo)

Passiamo a Palazzo Soranzo a San Polo dove un giovane Giacomo Casanova, che aveva bisogno di soldi, lavorò come violinista nel 1746 in occasione delle sfarzose nozze di Canziana Soranzo e Girolamo Corsaro. Alla fine della festa, Casanova notò che il console Matteo Bragadin aveva perso una lettera mentre stava salendo in gondola e, dopo che Giacomo gliela restituì, Bragadin, come ringraziamento, gli offrì un passaggio in gondola. Una curiosità di quella serata è che durante quel viaggio in gondola il console ebbe un malore e Casanova, che era lì, gli salvò la vita con un salasso. Da quel momento iniziò l'amicizia tra i due.

Campo Santi Giovanni e Paolo (Castello)

Era proprio in questo campo che avvenne uno degli appuntamenti di Casanova con la monaca che gli aveva rubato il cuore, M.M. di cui parla nelle sue memorie. L'aneddoto legato a questo incontro è questo: Casanova, stava aspettando la sua amata davanti al monumento equestre di Bartolomeo Colleoni e l'appuntamento era per dopo il tramonto. Giacomo, a un certo punto, vide una gondola arrivare in Rio dei Mendicanti con sopra una figura che indossava una maschera maschile. Lui stava per andare via quando, solo dopo, riconobbe la sua donna dietro quella maschera che si era travestita per restare in incognito.

Convento si Santa Maria degli Angeli ( Murano)

Si trova in Fondamenta Venier a Murano ed è il luogo in cui Casanova arrivava di notte, travestito per non farsi riconoscere, per incontrare la sua amante, M.M. la monaca con cui aveva una relazione segreta. È il convento di Santa Maria degli Angeli, sull'isola della laguna veneziana. Oggi luogo abbandonato ma un tempo sede del convento dove venivano spedite molte ragazze dalle proprie famiglie per non disperdere il proprio patrimonio. Tra questa c'era anche l'amante di Casanova.

Hostaria del Selvadego (San Marco)

Concludamo con l'Hotaria del Selvadego a San Marco, un edificio dietro la piazza dedicata al santo protettore della città, che oggi ospita un albergo ma che in passato era una famosissima locanda (che restò aperta fino al 1870). Era questo il luogo in cui Casanova passava le serate con le sue varie conquiste per bere e mangiare e concludere l'uscita passando alle camere superiori. Questo edificio, da quanto si narra, in precedenza era un carcere e lo dimostrano le inferriate che si vedono alle finestre così come la sua facciata che, ancora oggi, sembra più una prigione che una locanda.