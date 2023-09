Mara Venier torna su Rai1 con Domenica In ma sarà l'ultima volta

Mara Venier torna a condurre la 48esima edizione di Domenica In. La veneziana, ormai volto fisso della domenica Rai, condurrà per il 15esimo anno, il programma che le sta più a cuore, Domenica In, che andrà in onda con il suo primo episodio a partire da domenica 17 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai 1 , in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Mara Venier intervisterà la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni; in studio tanti suoi amici e colleghi della Orchestra ‘Scarlatti Junior’. Tra i protagonisti musicali della puntata I Pooh, attualmente in tour in tutta Italia; The Kolors con la loro hit da record ‘Italodisco’, e Matteo Bocelli che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo ‘Fasi’. Carlo Verdone sarà protagonista di un’ampia intervista, con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv ‘Vita da Carlo 2’. Grande attesa poi per l’arrivo in studio di Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film ‘Io Capitano’. Con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).

Il ritorno di Mara Venier in tv, però, sarà dolce-amaro perché come annunciato dalla stessa, sarà l'ultima volta per lei e dopo questa edizione dello show, zia Mara si dedicherà a suo marito e alla sua famiglia lasciando il suo pubblico che la segue da sempre e che la ama per la sua spontaneità e simpatia.