La storia del "Mascaron" a Santa Maria Formosa

Non notarlo nel campo di Santa Maria Formosa a Venezia è impossibile. Il suo viso arcigno, quell'espressione tra il ghigno e l'arrabbiato e la sua espressività travolgente salta subito all'occhio. Stiamo parlando del Mascaron, l'altorilievo dalla faccia spaventosa che a Santa Maria Formosa, così come su tutte le altre facciate di chiese e palazzi veneziani su cui era solito essere posizionato, che aveva lo scopo di tenere lontano il diavolo e proteggere quello specifico luogo dalle malignità.

Una sorta di portafortuna per allontanare le influenze negative molto utilizzato in città e presente su diversi edifici. Spesso, questi "mascheroni spaventosi" erano raffigurati con un ghigno o un'espressione che li rendeva più simili a mostri che a esseri umani per fare più paura e scacciare il male ma il loro fascino è sempre stato vivo e lo è ancora oggi. I veneziani era soliti posizionare queste statue in luoghi sacri come veri e proprio guardiani, come nel caso del Mascaron di Santa Maria Formosa, noto anche come il guardiano del campanile.

La loro presenza nelle vicinanze dei campanili delle chiese o sulle facciate dei palazzi, era studiata con il fine di fare sorvegliare i luoghi di culto, a questi uomini guardiani, e allontanare le presenze malvagie attratte dal suono delle campane, scacciandole.

Il Mascaron di Santa Maria Formosa, inoltre, ha colpito molto lo scrittore John Ruskin che, in Le pietre di Venezia, lo ha descritto come "un testone inumano e mostruoso dalla risata lasciva e bestiale troppo disgustoso per essere disegnato o descritto o da essere sbirciato per un istante".